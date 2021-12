Fabrisio Coelho faz noite de autógrafos em Salvador

O dramaturgo e diretor de teatro Fabrisio Coelho faz noite de autógrafos no dia 12 de julho, às 19h, na Biblioteca dos Barris, em Salvador. Ele lança o livro Três Mulheres, Um destino, fruto da peça de teatro homônima, que está em cartaz há mais de 5 anos. A estrada é franca. O livro narra a historia de uma dona de casa, desgastada por cuidar dos filhos e do marido, uma evangélica, uma virgem e fervorosa, além de uma empresária bem sucedida, que no íntimo é uma prostituta.

De acordo com Coelho, são três mulheres que passaram por transformações políticas e sociais dos anos 80 e que, após 20 anos, se reencontram para relembrar o passado e as mudanças que o tempo trouxe com elas. Ainda segundo o escritor, com forte linguagem da expressão feminina em tempos atuais, o livro fala de mulheres que refletem, têm atitudes e opiniões, quebrando tabus de sexualidade e hábitos cotidianos da sociedade. Todas, conforme Coelho, propõem questionamentos em linguagem direta.

"É uma historia bem-humorada, com situações desconsertadas e improváveis na busca da identificação e espaço feminino. Tem também o contraste de um passado, de mulheres que analisam mudanças sobre a forma que pensavam e acreditavam ser felicidade", conta Coelho, por meio da assessoria.

adblock ativo