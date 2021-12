Fábio Mandingo lança livro de contos Muito Como Um Rei

Fábio Mandingo se define como um mal educado. Tendo a escadaria do Paço como testemunha, se aproveita da timidez e foge às investidas de quem tenta fazê-lo explicar o sentido de tal afirmação. "Nessa amplitude cabem diversas interpretações e todas elas são verdadeiras, possíveis ou cabíveis", responde o escritor e historiador.

Como quem joga capoeira, ora ele golpeia, ora se esquiva: "Eu vim me educar na rua, na capoeira e no candomblé. Não existe distância entre essas três educações e o conhecimento da escola. Elas instrumentalizam pra fazer aquilo que tem que ser feito. Independente de qualquer coisa, tem que descer pra perna não bater, tem que pular pra perna não pegar. É assim que a vida é".

Aos 39 anos, Mandingo é apontado como um dos destaques da literatura negra baiana. Nesta quarta-feira, 5, às 18 horas, ele lança seu terceiro livro de contos, Muito Como Um Rei (R$ 20, Ciclo Contínuo Editorial). O evento integra o Sarau Bem Black, na Galeria Pierre Verger, na Biblioteca Central dos Barris.

"É uma obra fundamental dentro do contexto atual da literatura baiana, porque Mandingo escreve bem e porque faz prosa. Ele tem uma identidade, uma história literária, trabalha bem a geografia de Salvador e fala de uma baianidade crítica, que não é folclórica", defende Nelson Maca, professor de literatura e poeta.

Vivência das periferias

Por trás das narrativas curtas está a vivência de quem conhece de perto a realidade dos jovens negros de Salvador e as periferias. "Os que aparecem no livro são os lugares que tenho mais relação sentimental. Morei em quase todos os bairros da cidade, sempre na periferia, mesmo no centro que é periférico. As cidades grandes têm uma periferia no centro muito grande", conta Mandingo.

Ao tocar em temas do cotidiano, como violência, brincadeiras de rua, passagem da infância à adolescência, dores de amor, sexo e família, Fábio Mandingo aborda tanto as feridas quanto as pequenas alegrias de uma população marginalizada. Faz isso de forma simples, direta, sem, no entanto, ser reducionista, o que atesta a complexidade de seus personagens.

Da formação vinda da rua e do movimento punk Brasil afora, ele encontrou na graduação em história uma maneira de problematizar ainda mais a dura realidade que os olhos viram.

"O punk e a rua são movimentações que cobram muito o aprendizado. Foi consequência também produzir conhecimento", diz o professor da rede municipal de ensino.

O escritor não se propõe a fazer um texto analítico, embora seu discurso traga a profundidade legítima de quem transita entre a academia e o laboratório das ruas e periferias. "Em verdade, são campos em que as fronteiras são irreais e arbitrárias, que se comunicam todo tempo", diz.

"Nada se faz sem reflexão, livros menos ainda. Os livros são uma reflexão literária a partir da minha experiência de vida e da minha experiência de comunicação com outras pessoas que são referências pra mim".

Um dos legados do movimento punk, a ideia do faça você mesmo, permeou o ponta pé de Mandingo na literatura. O livro artesanal Salvador Negro Rancor, que saiu inicialmente pela Arte Risco e coletivo Blacktude, ganhou, em 2011, a segunda edição pela editora paulista Ciclo Contínuo, que também publicou o segundo título do autor, Morte Vida Virgulina (2013).

"Escrevo no intervalo do trabalho, quando não tem casa pra arrumar, quando não tem demanda de filho, quando não tem que treinar capoeira, quando não tem que fazer espelho de prova, corrigir prova, passar nota. A escrita é bastante tirana, ela se impõe a você".

adblock ativo