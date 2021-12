Exposições e novos livros marcam os 90 anos de Millôr

Esse negócio de homenagem é complicado. Adoniran Barbosa (1910-1982) uma vez fechou a questão: "Chega de homenagens. Quero dinheiro". Mas - assim como Adoniran - certos homenageáveis são simplesmente inescapáveis (com o perdão pela rima). Millôr Fernandes (1923-2012) é um deles.



Agora, quando o escritor, cartunista, dramaturgo, humorista, tradutor e inventor do frescobol (entre outras funções) estaria com 90 anos, é o homenageado da Festa Literária Internacional de Paraty - Flip 2014, que começa nesta quarta-feira, 30, e vai até domingo, 02, na cidade colonial fluminense.



Intitulada Millôr - 90 Anos de Todos Nós, a homenagem tem uma vasta exposição dividida em quatro módulos: Compozissõis imfãtis, De Vão Gôgo ao guru do Méier, Cada exemplar é um número e Um elefante no caos. Cada módulo aborda uma fase de sua vida ou faceta de sua obra. A primeira mostra a descoberta dos quadrinhos e os trabalhos feitos na juventude.



De Vão Gôgo... traz o Millôr inicial na grande imprensa, em revistas como A Cigarra e O Cruzeiro. Cada Exemplar... mostra os trabalhos na antológica revista Pif-Paf, fundada por ele e precursora do Pasquim. E Um Elefante no Caos aborda sua faceta dramatúrgica e de tradutor erudito de Shakespeare e Molière.



E mais: a cada dia da Flip será distribuído o jornalzinho Daily Míllor, com textos e desenhos de Reinaldo, Antonio Prata, Chico Caruso, Luis Fernando Verissimo, Ivan Fernandes (filho de Millôr), além do próprio Guru do Méier, como era conhecido.



"Espero mesmo que a cidade fique toda pintada de Millôr", diz por telefone Paulo Werneck, um dos curadores da Flip.



"Uma homenagem tradicional, careta, é tudo o que ele não gostaria. Ele dizia: 'Quero tudo, menos status'. Então pensamos em uma homenagem bem calorosa e divertida, sem esse caráter de estátua", acrescenta.



"A obra dele é muito viva neste momento de muita politização no Brasil. Andei relendo umas coisas e é impressionante como seus comentários se encaixam. Era um crítico incansável, que nunca deixava de pegar no pé dos poderosos", vê.



Livros



Além da Flip, a Companhia das Letras e Instituto Moreira Salles lançaram alguns livros que deverão vender bem em Paraty. Pela Companhia, são quatro clássicos: Esta é a Verdadeira História do Paraíso, Essa Cara Não Me é Estranha e Outros Poemas, A Vaca Foi Pro Brejo (The cow went to the swamp) e Tempo e Contratempo.



Já o IMS recorreu ao acervo de quase 8 mil obras de Millôr para compor Millôr 100 + 100: Desenhos e Frases. O jornalista Sérgio Augusto garimpou 100 frases luminares e o cartunista e pesquisador Cássio Loredano, 100 desenhos igualmente espetaculares para casar com as frases pinçadas pelo primeiro.



"Loredano fez um trabalho esplêndido ao casar as imagens com o texto do Millôr", aplaude Sérgio, do Rio. "A ideia do projeto, a editoração gráfica - foi um projeto muito feliz", diz.



"Obviamente, os critérios (para escolher 100 frases) foram altamente subjetivos. Quais são as melhores frases em um universo de 3,5 mil, 5 mil? Simplesmente escolhi as melhores mesmo", garante Sérgio.



De sua parte, Loredano diz por que é importante lembrarmos de Millôr nos seus 90 anos: "Para ir lembrando até o centenário".



Um gigante



Nascido Milton Viola Fernandes em 16 de agosto de 1923, o carioca iniciou cedo no jornalismo: aos 14 anos já estava na redação da revista O Cruzeiro. Sérgio Augusto lembra que o conheceu em 1963 e testemunhou o histórico imbróglio em torno do material que deu origem ao livro Esta é a Verdadeira História do Paraíso, sua visão do livro do Gênesis.



"Ele parou a redação para ler aquilo. Quando foi publicado, foi um bombardeio dos leitores carolas. A revista, em vez de ignorar, disse que Millôr publicou o material sem seu conhecimento. Ele pediu demissão, processou e ganhou, claro", relata.



"Mas o Millôr pode ser lembrado todo dia. Foi a pessoa mais inteligente que eu já conheci - e olha que já conheci muita gente culta", afirma.



Sérgio está certo. Porque Millôr não era só muito inteligente ou muito talentoso. Era ambos. "Era completo. Desenhava muito, artista gráfico extraordinário. Humorista, dramaturgo, grande frasista. Por tudo isto, é mais que os outros. Oscar Wilde, por exemplo: era um gigante do teatro. Mas não desenhava porra nenhuma", nota Sérgio.



"Com 14 anos, já estava n'O Cruzeiro. Com 20, criou a Pif Paf. Fez tudo que você puder imaginar. Você vê a obra de algum humorista e pensa: Millôr fez isto nos anos 50. É um dos grande filósofos brasileiros. E muito mais divertido. Millôr era um absurdo", define o jornalista.



Cartunista de A TARDE, Cau Gomez o conheceu em um jantar entre humoristas. "Estávamos diante de um gigante, que tinha um clarão no olhar", nota.



"Foi um caso raro onde artista e pensador passaram por uma fusão. Não houve temor profissional em cruzar a fronteira entre texto e imagem", diz.



"Millôr era bem humorado porque sabia o que sabia", conclui Loredano, definitivo.

adblock ativo