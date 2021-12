Ex-repórter de A TARDE anuncia lançamento de segundo livro

O jornalista, escritor e ex-repórter de A TARDE Flávio VM Costa anunciou o lançamento do seu segundo livro de contos, intitulado 'Você morre quando esquecem seu nome', para setembro deste ano.

A publicação é a primeira produzida pela Bissau Livros, editora baiana criada pelo também jornalista baiano Saymon Nascimento, atualmente residente em Cabo Verde, com a proposta de criar uma ponte além-mar para autores do mundo lusófono.

O jornalista estreou na ficção em 2016 com a coletânea de contos 'Caçada Russa', livro vencedor, em 2018, do Prêmio Bunkyo de Literatura. Dois anos antes, o escritor já tinha figurado como o único brasileiro entre os quatro vencedores do concurso literário internacional Prada Feltrinelli Prize.

Flávio trabalhou em A TARDE de janeiro de 2009 a julho de 2010. Pelo jornal ele ganhou um prêmio da Associação Magistrados Brasileiros.

adblock ativo