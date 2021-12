Evento comemora aniversários de bibliotecas de Salvador

Comemorando os aniversários das Biblioteca Infantil Monteiro Lobato (BIML/Nazaré) e a Biblioteca de Extensão (Bibex) que será realizado nesta terça-feira, 23, às 9h, um evento de comemoração na sede da BIML.

O evento, organizado pela Fundação Pedro Calmon, que faz a gestão destas bibliotecas, conta com apresentações artísticas, entrega de prêmios, contações de histórias, teatro, entre outras atividades.

Concurso

Além da comemoração de asniversário, também será anunciado o lançamento do V Concurso para Escritores Escolares de Poesia e Redação. O concurso visa estimular a prática da escrita criativa entre crianças e jovens estudantes do Ensino Fundamental I e II e do Ensino Médio.

Programação

9h - Apresentação do Coral Infantil do Colégio Adventista - Regente Kayla Kátia Santos Almeida.

9h30 - Lançamento do V Concurso Escritores Escolares.

Apresentação dos Premiados IV Concurso Escritores Escolares de 2017 nas Categorias:

- Redação: Lara Fernanda Teixeira Vasconcelos - Fundamental II

- Poesia: Breno Albergaria Argolo - Ensino Médio

10h - Premiação dos Leitores Assíduos da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato de 2018. Premiados: Kauã Gabriel Silva Nunes e Bruna Braga de Jesus Hora.

10h15 - Piquenique das Letras de Patrícia Teodolina (Lançamento de Livro)

11h - Meu Vovô Encantado de Terezinha Passos (Lançamento de Livro)

11h30 - João Cabelo Verde de Mário Omar com participação de Negra Winnie (Contação de História)

14h - Carolina de Walcyr Carrasco - Raí Santana (Contação de História)

14h30 - Como se fosse dinheiro de Ruth Rocha - Rita Telles (Contação de História)

15h – Pequeno Príncipe - Cia de Teatro da BIML (Peça Teatral)

16h – Neojibá do Núcleo de Cordas Dedilhadas (Apresentação Musical)

