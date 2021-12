Evelina Hoisel toma posse na Academia de Letras da Bahia

Primeira mulher a presidir a Academia de Letras da Bahia (ALB), a acadêmica Evelina Hoisel, professora do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, toma posse do cargo nesta quinta-feira, 9, às 18 horas.

A solenidade acontece no auditório da casa, no bairro de Nazaré, e marca também a posse de Myriam Fraga, escritora e presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, no cargo de vice-presidente da ALB.

A nova direção da Academia, que fica no cargo até o ano de 2017, é formada também pelos acadêmicos Carlos Ribeiro, Ordep José Trindade Serra, Dom Emanuel d'Able do Amaral, Gláucia Maria de Lemos Leal, Fernando da Rocha Peres, Edivaldo Machado Boaventura, Paulo Ormindo de Azevedo e Paulo Costa Lima, divididos em cargos de secretários, tesoureiros e diretores da Biblioteca, de Arquivo, Informática e da Revista Acadêmica.

Projetos



Além das nomeações, a noite de hoje traz na programação o lançamento da nova edição da Revista Acadêmica.

A solenidade marca também o início do ano acadêmico da ALB, que no mês de abril traz como destaque a comemoração pelo centenário do nascimento do acadêmico Oldegar Franco Vieira, que foi titular da Cadeira 11, hoje ocupada pela estudiosa Yeda Pessoa de Castro.

Já no próximo mês, as atividades da Academia de Letras da Bahia incluem a posse do escritor Antônio Torres. Enquanto isso, o mês de junho será marcado pelas comemorações do centenário da Revista Orfeu, lançada em Lisboa no ano de 1915, e de notável influência no mundo literário, tendo inspirado movimentos de renovação da literatura portuguesa.

adblock ativo