"Eu quero os cem prismas", diz o poeta Armando Freitas Filho

Mesmo com o novo livro em mãos, o carioca Armando Freitas Filho, 73, não deixa de olhar para uma pasta vermelha com novos escritos. "Estou sempre um livro atrás de mim", diz ele, que completa 50 anos de carreira com Dever. Vocacionado, escreveu mais de 25 títulos e Manuel Bandeira foi quem primeiro avaliou sua poesia. O primeiro, Palavra, foi de 1963. Um dos novos poemas, Edifício São Miguel, ap. 806, revê esse encontro. Também há um poema para Ana Cristina César, de quem foi amigo e organizou a obra. Vencedor do Prêmio Portugal Telecom 2010 com Lar, Armando também já venceu quatro prêmios Jabuti. "Acho que todo mundo, se pensar bem, está sempre atrás do que deve fazer. Não existe feriado, todos os dias são úteis".

O que significa fazer 50 anos publicando poesia no Brasil?

Acho que fazer 50 anos é uma demonstração razoável de teimosia, e isso é bom, desde que você tenha vocação para com aquilo com que você teima. Como acho que eu tenho vocação, a teimosia concorreu para que eu firmasse a minha vocação e desse corpo crescente a ela. E vejo isso pela recepção.

Se tivesse acontecido de só ter lançado Palavra, em 1963, ele teria dado conta da vocação?

Essa é uma pergunta difícil. O que eu posso falar é que tenho pelo Palavra um apreço muito grande. Até hoje, é um dos meus livros que eu gosto mais. Se for me perguntado dos mais de vinte que já publiquei, ele estaria entre os cinco que mais gosto. Posso falar isso sem mistificação nenhuma, porque ele foi muito importante para aquele jovem de 22 anos que escreveu e continua sendo para o idoso de 73 anos. Agora mesmo, aconteceu com um poema de Palavra ser recapitulado em livro próprio. Ele foi uma sementeira e continua sendo uma sementeira boa.

A psicanálise considera que o sujeito não envelhece. Ao olhar estes poemas hoje, o que mudou no olhar do menino e no do homem?

Eu compreendo que, para a psicanálise, o sujeito não envelhece. Eu acho que envelhece, sim. E eu tenho muita saudade de mim, muita. Isso daí é uma coisa muito presente, porque quando você chega a esta idade, você evidentemente vê o fim do túnel sem nenhuma metáfora. Então, acho que o sujeito psicanalítico, vamos dizer assim, ele sofre da mesma forma com esta visão. O que eu chamo de saudade de mim mesmo é isso. São estes primeiros livros que você vai deixando para trás e vendo que você tem muito mais de caminho percorrido do que caminhos a percorrer. Isso é um fato.

O senhor mora numa casa em que morou na infância. É o melhor lugar para o poeta?

Eu escrevo em qualquer parte. Não preciso estar num lugar retirado ou numa determinada mesa ou escritório. Sou autenticamente um escritor-volante. Sou uma personalidade agitada, que faz ginástica e anda todo dia, há 42 anos. Não sou aquele poeta que fica esperando a poesia chegar, eu vou buscá-la. O meu princípio é ativo.

Isso não lhe deixa em carne-viva o tempo inteiro?

Aí você tocou num ponto importante na minha vida, na minha maneira de ser como ser humano e como escritor. Eu sempre quero para antes, estou pedindo sempre para antes; sempre acho, desde moço, que estou atrasado. Se é para fazer, e sempre é para fazer, tenho que fazer o quanto antes. E concordando com a sua metáfora, deixa você em carne-viva, ou pelo menos à flor da pele.

Certa vez, se referiu a Lar (2009) como o livro que mais lhe revelava. Que posição Dever tem nesta hierarquia?

Acho que Dever, como a primeira parte do livro indica, é uma suíte de Lar. Minha ideia era escrever Lar em dois volumes. Porque mexer com a memória é como puxar um fio sem fim, e depois eu não escrevi exatamente um livro de memórias, mas da memória, a preposição é outra. Ela oferece através dos seus sobressaltos, das suas lacunas, um material a ser tratado. Acho que, de fato, Lar mexeu num veio que estava mais ou menos encoberto, que vinha desde muito longe. Mas, falando metaforicamente, é como se fosse um veio d'água, que estivesse coberto por um pouco de terra, aí eu fui afastando com a mão e vi que ele era contínuo e não era um olho d'água apenas, era um pequeno regato. E que você foi abrindo com a mão, sem nenhuma pretensão, mas querendo ver até onde aquilo iria chegar, você foi indo. A primeira parte de Dever estava pronta: era a segunda parte de Lar.

Por que não fez dois volumes?

Os poemas da primeira parte, todos escritos na mesma época, não estavam prontos ainda. Estavam sujos de terra, era preciso trabalho ainda neles. Aí eu fiquei limpando aquele veio d'água até onde é possivel limpar. Porque eu não tenho anseio nenhum por nada que é puro, eu gosto das coisas impuras, inclusive. Mas precisa ter uma certa visibilidade. E até porque eu acho que não compete à poesia ter sempre, achar sempre um termo claro para se definir. A meteorologia da poesia como que até exige ou precisa de um tempo fechado, de uma coisa que não se explica ou não se dá completamente e se dá obliquamente.

Você diz: "Drummond é Deus. Pai inalcançável". Como avançou diante de nomes já estabelecidos?

Primeiro tem a ver com a própria vocação. A única palavra que me ocorre é esta. Se eu não fizesse isso que eu faço razoavelmente, eu ia fazer o quê? Fui funcionário público federal por 35 anos, então, era um trabalho. Você não vive de poesia, vive da poesia. Eu acho que, primeiro, é vocação; segundo, eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente todos os grandes poetas brasileiros, todos. Vamos ficar só com três: Bandeira, Carlos Drummond e João Cabral. Conhecendo estas pessoas, o que poderia ser um obstáculo passa a ser um desafio. Ao mesmo tempo que eles atemorizam, por escreverem muito e tão bem, eles abrem frentes. Seria muito mais difícil escrever sem eles do que com eles todos.

Como foi com Drummond?

Quando li Drummond pela primeira vez, com 15 anos, eu ficava boquiaberto. Como ele podia escrever aquilo que eu sentia e não sabia que tinha expressão para descrever? Tinha um verso que eu ficava embatucado desde muito criança, do poema Habilitação para a Noite. Ele fala assim: "Dos cem prismas de uma joia, quantos há que eu não presumo". Quando eu li isso, eu disse: meu Deus, ele está me ensinando um negócio que eu tenho que pensar nisso a vida inteira.

E lhe dava um mundo.

Era outro mundo, ele abre para você. Você tem que ir à cata desses cem prismas, ou pelo menos saber que isso existe. Saber que essa variedade enorme existe. Por isso que eu sou contra e, às vezes, violentamente contra, quando as pessoas elegem um, só pode ser um, é tudo Fla-Flu. E isso foi muito aqueles bobocas paulistas, Augusto e Haroldo de Campos, que instituíram essa maneira idiota de fazer o seu plantel.

Um parâmetro exclusivo.

Completamente exclusivo. Eu quero todos. Não quero um só. Eu quero os cem prismas. E depois, quem são eles para falar isso, que só pode um, que babaquice é essa? Preciso de Bandeira, Drummond, João Cabral, Gullar, Cecília, Jorge de Lima, esses são os prismas de uma joia chamada poesia brasileira.

Considerando sua passagem pela Práxis, o que há dos movimentos na literatura atual?

Eu acho que todos os movimentos, a poesia Concreta, Neoconcreta, a Poesia-práxis e a Poesia Processo, os quatro últimos movimentos estabelecidos, e a chamada Poesia Marginal, foram muito importantes. Acho que é sempre um bom combate duvidar, desconfiar, como também é uma boa convivência aplaudir. Então, quando falo da poesia concreta, e falei asperamente agora, não estou falando que não preciso dela. Eu preciso até para ser contra, saber o que dali é bom ou não. Hoje não vejo nenhum movimento organizado depois da Poesia Marginal. Vejo grupos que são mais formados pelos críticos que falam deles, do que exatamente por eles. Não formam um grupo com uma diretriz única; e acho ótimo. Se aparecer alguém querendo cagar regras como antes, 'só pode assim, não pode assado', será imediatamente vaiado.

No fogo cruzado sobre o que é arte na contemporaneidade, qual a força da poesia hoje?

A força é ser arte. A força maior que existe é quando se consegue alcançar a arte em qualquer coisa que se faça. Alcançar qualquer coisa que tenha um viés artístico, uma poética no sentido largo deste termo, que leve em conta a recepção, que se abra como um leque para todos e que tenha uma perspectiva utópica e da vida. Não se pode abrir mão disso, não se pode viver isolado. Você tem que viver em sociedade até com seu próprio inimigo, que lhe é muito útil para que você crie têmpera. E que você tem que dar a essa luta, esse convívio, um sentido maior, que só a arte consegue dar. Não só a arte feita por aquele que tem vocação, mas a arte que pode ser feita por qualquer pessoa, no trato pessoal, no convívio, não é a arte do museu.

