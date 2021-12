"Estou sempre com o radar ligado", diz Martha Medeiros

Na sala de espera do analista, no meio da rua ou no escuro do cinema, a vida acontece. A escritora gaúcha Martha Medeiros, 52, sabe disso com toda certeza, tanto que quase nada escapa às suas anotações numa cadernetinha que carrega na bolsa. "Às vezes o que escrevi rende uma crônica, às vezes não", ela conta, com a maior naturalidade do mundo.

Foi assim que ela escreveu os textos de A Graça da Coisa, seu livro mais recente. As crônicas, originalmente publicadas nos jornais O Globo e Zero Hora, fazem a festa com a liberdade de abordar tudo quanto é tema: do casal que briga no meio da rua ao filme de Woody Allen, das empregadas domésticas ao amor, esse que nunca está exatamente do jeito que se quer. Tudo dito como Martha pensa, o que começa no título do livro, aliás: "A gente acorda todo dia de manhã pra resolver problemas. Se a gente não tiver alma leve e não conseguir ver a graça da coisa, entender que está se colocando em movimento para se conhecer melhor e se superar, a vida não funciona".

Suas crônicas publicadas em jornal costumam virar livros. Você acredita que isso aumenta a vida útil do que você escreve?

Sim, acredito. Faço isso de dois em dois anos, a intenção é dar um apanhado geral do trabalho realizado nesse tempo, além de dar uma vida útil maior a um material que por natureza é efêmero, que é a crônica de jornal. Publicar como livro também assegura o direito de autoria, porque na internet acabam fazendo alterações em meus textos. Eu lido com isso diariamente. O livro é uma maneira de mostrar como ele foi escrito na íntegra, e também um carinho que ofereço ao leitor que não tem acesso aos jornais Zero Hora e O Globo. Ainda sou muito dinossaura, prezo muito o material impresso.

De que forma você escolhe os temas sobre os quais vai escrever?

Observação. Estou sempre com o radar ligado, porque uma crônica pode surgir desde uma frase que eu vi no livro ou num filme ou de alguma cena que eu vi na rua, como a do casal que briga e está no livro. Semana passada eu estava escrevendo sobre a sala de espera do analista. Tenho uma cadernetinha de S.O.S. na bolsa. Anoto e chego em casa para escrever. Às vezes rende, às vezes não. Quando o motivo para escrever não vem de fora, vem de dentro. Tento passar do micro para o macro: alguma coisa tão pequena e insignificante pode fazer com que a gente reflita sobre o que pode fazer para viver melhor.

E o amor? Esse sempre rende muita história...

No final das contas, a gente se preocupa em ganhar dinheiro, mas a grande fonte de realização da vida é a relação amorosa. Todo mundo está procurando seu par, aquele que vai te levar para um Olimpo existencial. É uma procura insana porque não há nada mais difícil que se relacionar plenamente. É impossível que não haja curto circuito entre duas pessoas que saíram de duas famílias diferentes. O amor exige negociação e concessões, e só o amor não basta, é preciso flexibilidade. É difícil manter um nível de satisfação de 100%, mas tem que morrer tentando porque é isso que dá graça à vida.

A que você atribui tamanha identificação dos leitores, uma vez que você é uma das autoras brasileiras que mais têm textos citados nas redes sociais?

Eu me coloco demais neles, é tudo superautoral, é o que eu penso e sinto, num estilo de texto bem coloquial. Reparo isso através dos e-mails que eu recebo. A maioria deles fala da magia da identificação. A verdade é que a gente tem a impressão de que somos muito diferentes, mas há pontos em comum que são eternos e atemporais. Essa é a grande conexão, o ponto que faz com que as pessoas sintam da mesma forma o que vivem.

Você falou que usa a realidade ao seu redor para se inspirar, então inevitavelmente às vezes você escreve sobre amigos, namorado, pessoas ao seu redor. Como lida com isto?

Quando tem alguma coisa um pouco mais ligada a alguém que eu conheça, dou uma enfeitada, mudo até o sexo, aconteceu com um amigo e digo que foi com uma amiga. Tem que ter cuidado para não perder a elegância, não usar coisas muito pessoais. Quando é namorado eu mostro antes, aviso 'olha, vai sair', e ele diz 'vai em frente'. Já são 25 anos escrevendo, claro que alguém já deve ter se chateado. A gente vai escrevendo e recontando nossa própria história, que é uma história inventada também, isso é o barato de escrever. Se a gente for 100% literal, perde a graça.

Como é sua rotina de criação?

Estou sempre escrevendo. Viajo muito, então sempre tenho material guardado para quando não estou na cidade. Não escrevo em quarto de hotel, quando eu saio, eu saio mesmo. As pessoas têm uma ideia romântica de que você vai estar numa rede e que vai cair uma crônica em seu colo, não é assim (risos). É um trabalho, mas é prazeroso, não é nenhum sacrifício.

Você começou sua carreira com poesia. Tem planos de retomar?

Engraçado você me perguntar isso. O poeta Armindo Trevisan acabou de me enviar um e-mail dizendo que adora minhas crônicas, mas que quer me ver escrevendo poesia outra vez. Semana passada, fui ver Flores Raras no cinema e saí pensando nisso, que está na hora de retomar minha poesia. Pode anotar aí que vai sair em primeira mão pra você: vou começar a escrever poesia de novo. Acho que é outro ritmo, tem que estar mais entregue, tem que imergir naquela emoção, estar entregue ao que vier. A crônica você decide sobre o que vai escrever. O poema se escreve, é mágico. Você psicografa a ti mesmo, o poema 'baixa'. A crônica me absorveu, mas está na hora de abrir um espaço para o lúdico, para o poético...

Para finalizar: qual é mesmo a graça da coisa?

Ah, a resposta está no fim da crônica sobre o filme Para Roma, Com Amor. Sou muito fã do Woody Allen, porque ele sim, descobriu qual a graça da coisa. Não está mais procurando respostas porque elas não existem. Essas são as grandes libertações do ser humano: parar de procurar respostas e começar a se divertir. Acredito nisso de verdade. As pessoas estão em movimento e mudam em resposta às coisas que vão acontecendo. A gente tem que ter essa liberdade.

