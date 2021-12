Escritores baianos mobilizam-se para aquecer o mercado

A falta de circulação da produção baiana de livros é o ponto-chave de um movimento que une editores e escritores locais atualmente em prol do aquecimento do mercado editorial baiano. Para ganhar visibilidade de leitores, estado, municípios e outros envolvidos na cadeia do livro, eles lançaram um abaixo-assinado na internet com nove ações de incentivo ao mercado editorial.

"Se tem boas editoras e excelentes autores, mas a circulação do livro na Bahia é difícil", afirma um dos líderes do movimento, Fernando Oberlaender, da Editora Caramurê. "A cadeia produtiva do livro gera emprego e imposto. Se ela funcionar, naturalmente vai aquecer a produção baiana. Colocar a sociedade para discutir é muito importante", completa o editor.

Para o escritor Marcus Vinícius Rodrigues, as políticas públicas estão concentradas apenas na questão da publicação. "Tem edital, lança-se livro, mas geralmente o livro morre no dia do lançamento, porque não circula, ninguém mais sabe ou comenta", diz.

Entre as reivindicações, o grupo chama a atenção para as possibilidades do Estado fomentar a cadeia de distribuição. Uma delas, diz respeito à "compra, pelo Estado e municípios, de pelo menos 30% do total de títulos de suas aquisições pelas secretarias de Educação, de livros paradidáticos de autores baianos publicados por editoras baianas", consta no texto do abaixo-assinado.

Outro ponto prevê que, após sete anos de instalação do programa, também 30% dos livros didáticos usados na rede pública de ensino sejam de autores baianos publicados por editoras baianas.

Com uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia (ALB) marcada para novembro, o grupo defende a importância de envolver o público e instituições como a Academia de Letras da Bahia, os conselhos estaduais de Educação e de Cultura, a Fundação Pedro Calmon e a Secretaria de Indústria e Comércio.

"Sensibilizando as pessoas, ganhamos força para sensibilizar autoridades que possam formular as leis. Nosso mercado é muito aberto à intervenção de fora e nossos estudantes ficam afastados de conviver com a leitura do universo baiano", defende o escritor Aleilton Fonseca.

adblock ativo