Escritora Zilda Paim morre aos 93 anos

Morreu nesta segunda-feira, 22, a escritora, historiadora e folclorista Zilda Paim. Natural da cidade de Santo Amaro da Purificação (distante a 72 km de Salvador), Zilda tinha 93 anos e morreu, por falência múltipla dos órgãos, no Hospital Português, em Salvador, onde estava internada há quase um mês.

Zilda Paim foi a primeira mulher a ser vereadora em Santo Amaro, sendo reeleita por três vezes consecutivas. O corpo será sepultado nesta terça, 23, às 10h, no Cemitério Municipal de Santo Amaro.

Ela, que dedicou a vida à pesquisa da história de Santo Amaro, é autora de livros como Relicário Popular, que trata sobre o maculelê, dança da qual era especialista, e Isto É Santo Amaro, que conta sobre a história, a política, os personagens e as manifestações culturais do município e demais cidades do Recôncavo baiano.

