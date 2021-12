Escritora Myriam Fraga planeja dois novos livros

Um ano após as comemorações do centenário do autor de Gabriela Cravo e Canela e Capitães da Areia, a diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, a poeta e escritora Myriam Fraga, 75, está cheia de planos em relação à própria obra. "Escrever, para mim, é uma questão de sobrevivência", justifica.

O pressentimento de Jorge, quando a convidou para dirigir a Fundação, em 1986, felizmente não se cumpriu. Chegou a dizer-lhe: "Não sei se vai ser bom pra você do ponto de vista da sua criação, talvez atrapalhe, talvez você não escreva nunca mais".

Porém, assim como escreveu poemas com crianças engatinhando ao redor, ela soube conciliar atividades tão distintas. Aos 19 anos, já estava casada com Carlos Fraga (falecido em 2004), com quem teve quatro filhos. E só quando o mais novo completou 14 anos é que ampliou a ação na vida pública.



Muitas vezes, se viu diante de uma questão: ir além da geografia natal. Não é de hoje que escritores baianos ressentem-se do alcance das publicações locais. Mas escolheu ficar.

"Como sempre estive rodeada de pessoas que me amaram muito, então nunca tive coragem de ir além", diz Myriam, que é filha única, e não se arrepende de ter ficado.

"Consegui uma coisa fantástica, porque fiquei mas não abdiquei das coisas que queria fazer. Porque o que eu queria, na verdade, era escrever e conviver com as pessoas".



Ressonância - É comum, entre os teóricos que estudam a obra dela, o reconhecimento da dimensão que o passado tem em seus textos. Mas falar com ela também é ir e vir no tempo.

"Com essa mudança toda que a gente está sentindo no mundo, as coisas que a gente achava tão essenciais estão colocadas à margem. Eu fico pensando como a gente pode empenhar uma vida inteira, não só eu, como muitos escritores, para uma atividade que não tem a ressonância que a gente gostaria, principalmente fora dos grandes centros".

Diante de um mundo que, às vezes, é como um trator, ela assume: "Não consigo fazer poesia sobre o momento atual. Tenho a sensação que coisas estão escapando e estou meio perdida, como escritor e como pessoa. Valores que a gente aprendeu estão caindo por terra".

Os caminhos poéticos, na verdade, é que parecem refundar os valores neste labirinto.

Ela está organizando um livro com crônicas sobre Mar Grande. De certa forma, são como memórias. Era lá que veraneava, adolescente, na casa da "tia Carmita", mãe de Martha Overbeck, de quem é amiga até hoje.



Lá também conheceu Carlos, com quem namorou desde os 15 anos. As coisas mudaram na ilha, as crônicas dirão, como também mudaram na capital, onde ela nasceu.

Em Salvador, costumava sair andando da Graça, visitar a vó na Barra, procurar seu cão na Roça da Sabina, ir para o Dique ou passear de bonde.

"Hoje meus netos não vão para a rua. O Horto Florestal é um lugar destruído pelas construtoras. Saio do Pelourinho e levo uma hora para chegar em casa, estou estranhando essa cidade e me sentindo acuada. A sensação é que estou sendo expulsa do meu lugar".

Além do livro com as crônicas de Mar Grande, a escritora (que escreveu ultimamente biografias e livros infantojuvenis), planeja retomar seu canto do universo feminino. Um alto momento da sua lírica está, precisamente, no livro Femina, de 1996.



A escritora e ensaísta Judith Grossman, a propósito, disse que ali estão "todas as mulheres do mundo". Agora, Myriam quer emprestar sua voz à Rainha Vashti — personagem bíblica que não atende a uma ordem do seu marido, o rei Assuero, e desafia uma tradição. Mas Myriam não se considera feminista.

"Nunca faço coisas muito pessoais. Ela se rebela contra o poderio e as tiranias. Uso algumas experiências minhas, mas também é muito a minha imaginação e pensamento", diz ela, que integra a Academia de Letras da Bahia desde 1985.

Seu pensamento e imaginação, aliás, foram tema do Seminário Myriam Fraga, promovido pela ALB, em 2008, mesmo ano em que lançou sua Poesia Reunida. No ano passado, os textos do encontro foram publicados no livro Poesia e Memória: A Poética de Myriam Fraga.

Argonautas - Mas quando ela diz que nunca faz coisas muito pessoais é bom relativizar a confidência. Que o digam versos como os de Os Argonautas (de As Purificações ou O Sinal de Talião, 1981), com uma questão recorrente para ela: "É difícil partir,/ É tão difícil/ Desatrelar do cais/ Este navio/ Que se chama Conflito".

Sobretudo quando ficar significa ter a amizade dos seus filhos já adultos. Ou ter desfrutado da amizade de Jorge Amado, Zélia Gattai e Calasans Neto, entre outros. E desfilam em sua memória amigos como Jerusa Pires Ferreira e João Carlos Teixeira Gomes, bem como a coluna Linha D'Água, que escreveu no A TARDE por 20 anos.

Entre as peças dos balangandãs que costuma trazer no pescoço, um presente que recebeu de Carlos Fraga, quando ela completou 16 anos.



À primeira vista, o pingente parece o planeta Saturno. Mas, reparando bem, é um astrolábio. E é como se a jornada de Os Argonautas e tantos outros poemas estivessem escritos ali.

adblock ativo