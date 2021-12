Escritora Mariana Paiva lança biografia de Damário Dacruz

Ainda adolescente, Mariana Paiva juntou dinheiro da mesada e comprou um pôster para pendurar na parede do quarto. Mas não era de nenhuma boyband ou galã de novela. Era Todo Risco, em forma de foto-poema.

"Achava que todo mundo devia acordar olhando para aquilo", diz, lembrando de quando se apaixonou por aquele estilo "pequeno, breve, certeiro". E nem sonhava que um dia seria convidada para assinar a biografia do autor daquelas palavras, que morreu em 2010, aos 53, vítima de câncer.

Pois eis que Damário Dacruz: Um Homem, Uma Surpresa tem lançamento agendado para este sábado, 31, na cidade de Cachoeira. O local escolhido, claro, é o Pouso da Palavra, centro cultural que o escritor deixou entre seus legados.

Além de fatos



Mariana também escolheu um caminho alternativo para chegar ao livro, que integra a coleção Gente da Bahia, editada pela Assembleia Legislativa.

O primeiro passo foi se aproximar da família. Entre idas e vindas à cidade de Cachoeira, também quis conhecer os amigos. Um deles, o escritor Nivaldo Lariú, assina o prefácio.

"O que eu queria era entender que pessoa era aquela para ir além da obra e fazer uma biografia que não fosse só de fatos", avalia a escritora e jornalista de A TARDE, onde o próprio Damário Dacruz trabalhou, na função de revisor.

Essa informação aparece no livro, junto com histórias da época em que trabalhou, ainda, na extinta Telebahia. Também surgem causos que tinham como cenário a vendinha de secos e molhados do pai ou o sobrado em ruínas que ele encasquetou que um dia transformaria em centro cultural.

"Todo mundo que entrevistei foi unânime em dizer que morria de saudade e que ele era fantástico. As pessoas que gravitavam em torno dele também eram especiais e acabei ficando com um pouco delas para mim", conta Mariana.

Mas nada a surpreendeu mais do que descobrir nessas histórias como tantas pessoas estavam conectadas através daquelas palavras no pôster de seu quarto.

