Escritora de 9 anos lança livro na Feira Literária de Barreiras

A escritora mirim Domenik Suelle, de 9 anos, lança neste sábado, 19, o livro “Debaixo da minha cama tem um monstro”. O evento acontece às 17h e integra a programação da Festa Literária de Barreiras (Flib), que acontece no Parque de Exposições Geraldo Rocha.

Natural de Novo Horizonte, na Chapada Diamantina, Domenik se mostra uma leitora curiosa e criativa, e teve seu talento descoberto nas aulas de Língua Portuguesa do Projeto Aprender Mais, implantado pela prefeitura do município baiano, em parceria com a Prose7e e a Geek Educacional.

Na tarde desta sexta, 18, a pequena autora já participou de um bate-papo sobre o processo criativo literário, para compartilhar sua experiência na produção do livro.

