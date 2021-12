Escritora Colleen Houck fala sobre profissão e nova série

Na sua primeira série literária, "A Maldição do Tigre", a escritora americana Colleen Houck trouxe a história de um príncipe indiano aprisionado no corpo de um tigre branco. Agora, no seu segundo lançamento, "O Despertar do Príncipe", primeiro livro da trilogia "Deuses do Egito", ela mergulha na mitologia egípcia para contar a história de três irmãos milenares que despertam do sono para salvar a humanidade.

A escritora, que iniciou a carreira com a autopublicação na Amazon, nunca achou que poderia fazer da escrita uma carreira. Foram as histórias de Stephenie Meyer ("Saga Crepúsculo") e J.K. Rowling ("Harry Potter") que a inspiraram a transformar um hobby antigo em uma profissão.

Em sua visita a Salvador para lançar o livro, na última sexta-feira, Colleen Houck conversou com A TARDE sobre seus primeiros passos como escritora, o mercado da literatura para jovens e sua nova série.

Como você se envolveu na literatura?



A série Crepúsculo me mudou. Eu li o primeiro, terminei em um dia. Procurei pela autora na internet, Stephenie Meyer, e pensei: "oh, ela é como eu". Eu achava que os escritores tivessem que ir para a faculdade e ser super inteligentes, tipo Shakespeare. Não sabia que escritores poderiam ser pessoas normais. E então, na mesma semana, eu assisti a Oprah e a J.K. Rowling estava lá. Essas duas mulheres foram muito inspiradoras para mim, me deram a coragem para tentar. Eu sempre quis escrever um livro. Sempre pensei nisso como uma resolução de Ano Novo, mas nunca fiz.

Sua carreira começou com a autopublicação. Para você, como foi essa experiência?

Autopublicaçao tem seus lados positivos e negativos. Eu não tinha feito o dever de casa sobre encontrar um agente e ter seu livro publicado. Comecei a mandar cartas e alguns estavam interessados em ler, mas demoravam muito tempo, eu não queria esperar. Pensei que escrever seria um hobby, não pensei nisso como carreira. Eu me autopubliquei porque minha família queria ler o livro e eu não sabia como dar uma cópia. Então eu publiquei na Amazon os livros um e dois [de A Maldição do Tigre]. Eu acho que muitas pessoas ganharam Kindles de presente de Natal aquele ano e todo mundo começou a baixar livros baratos, então A Maldição do Tigre atingiu a lista dos mais vendidos.

Você trabalha com literatura fantástica. De que modo alia os elementos na trama?

Eu coloco as coisas que amo. Adoro dragões, monstros e perigo. É fácil de colocar as coisas que amo. Estou sempre interessada e atraída pelo que vem da imaginação. Gosto de ser capaz de imaginar um mundo completamente diferente do nosso. Eu gosto de escapar.

Seus livros são repletos de detalhes mitológicos e culturais, mas você não viaja muito. Como é feita sua pesquisa?



A maioria na internet. Google. De algum modo, acho mais fácil não ir aos lugares, porque assim posso usar minha imaginação e ter apenas boas experiências. Nenhum problema ou coisa ruim acontece. Mas é sempre muito importante respeitar a cultura. Para a série A Maldição do Tigre, eu contratei um indiano para ter certeza que as palavras estavam corretas. A gente brigava um pouco, às vezes.

Como você dosa romance e aventura em um livro?



É difícil, precisa ter um balanço. Tem momentos em um livro em que a aventura precisa baixar para que o romance surja. É algo difícil, mas acho que isso vem naturalmente. Se você passa por um grande momento de perigo e sobrevive, eu acho que isso te conduz para uma resposta emocional.

Qual o tipo de cena que gosta mais de escrever?



Não as brigas. Elas são horríveis para mim. Provavelmente as cenas de amor são as que gosto mais. Eu gosto das cenas quando o casal está discutindo. Posso escrever páginas e páginas só disso, é muito natural para mim. Diálogos e cenas de romance são fáceis de escrever, muito simples. Brigas físicas, batalhas, são difíceis. Eu tenho meu irmão me ajudando nisso.

O Despertar do Príncipe traz detalhes específicos sobre a mitologia egípcia. Como foi sua preparação?



Quando comecei a série, pesquisei por uma semana. Depois disso comecei a escrever o primeiro livro. Enquanto pesquiso, tento definir quantos livros serão, e neste eu usei muito o número três, por isso é importante que eu tenha três livros. Nós temos três irmãos, três pirâmides, triângulos... Quando comecei o segundo livro, decidi em qual mito focaria. Escolhi a história de Ísis enganando Amon-Rá para ir para a outra vida visitar seu marido, Osíris.

Temos visto um avanço da literatura para jovens adultos. Por que escolheu esse público específico?



Como falamos, eu queria escrever romances para mulheres. Mas sempre gostei da idade dos 17 e 18 anos, quando você está tentando aprender sobre sua vida, o que fazer com ela e quem quer ser. Acho que é um bom momento para explorar, aprender coisas novas e assumir riscos. Por isso essa idade é muito importante para mim. Eu queria escrever um livro que uma mãe se sentisse confortável lendo e compartilhando com sua filha. É um romance doce, mas não muito.

adblock ativo