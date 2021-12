Escritora canadense fica com Nobel de Literatura

A canadense Alice Munro é a vencedora do Nobel da Literatura 2013, anunciado nesta quinta-feira, 10, em Estocolmo, no aniversário da morte do industrial sueco e criador do prênio, Alfred Nobel.



Alice escreve contos centrados nas fraquezas da condição humana.

Munro é a primeira canadense a vencer o Nobel de Literatura e foi considerada pelo júri como uma "mestra da narrativa breve contemporânea".

A premiação, no valor de 8 milhões de coroas suecas (925 mil euros) foi anunciada pela Academia de Ciências Sueca, na parte baixa de Estocolmo.

Nos últimos dez anos, o Nobel da Literatura premiou nomes como o chinês Mo Yan (2012), o sueco Tomas Tranströmer (2011), o peruano Mario Vargas Llosa (2010), a alemã de origem romena Herta Müller (2009), o francês Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008), a britânica Doris Lessing (2007), o turco Orhan Pamuk (2006), o britânico Harold Pinter (2005), a austríaca Elfriede Jelinek (2004) e o sul-africano J.M. Coetzee (2003).

A língua portuguesa recebeu o prêmio uma única vez, em 1998, com o escritor José Saramago.

