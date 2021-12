Escritora baiana Tatiana Amaral se firma no soft porn

"O sexo é uma realidade. Eu não sei porque as pessoas tentam tapar". Para a escritora baiana Tatiana Amaral, essa é a etapa mais simples na vida de duas pessoas em um relacionamento. Consequência direta e natural do romance, nada mais adequado do que explorar o erotismo por meio da literatura.

Aos 37 anos e grávida de sete meses, a autora comemora o lançamento do oitavo livro da sua carreira, O Professor 2 - As Aulas Continuam. Em 528 páginas, Tatiana explora o que há de tão velho quanto o mundo em si: o amor entre duas pessoas e o fato de que elas fazem sexo.

Literalmente um cenário de sala de aula, o eixo central da trama é a relação entre o professor Alex Frankli e a aluna mimada Charlotte Middleton. "O Professor surgiu como uma brincadeira", conta Tatiana. "Já que existe tanto sex shop, vamos aprender a usar os produtos com um professor".

No primeiro livro da série, também lançado pela Editora Pandorga, o "fetichizado" casal vai dos momentos de luxúria até um pedido de casamento, em um misto de cenas picantes e românticas - um recurso da literatura soft porn, com suas cenas sexuais em contexto romântico.

Agora, na continuação, o drama do casal passa de um jogo de sedução para a necessidade de superar suas diferenças. Sem, é claro, perder a paixão e a vontade de descobrir um ao outro.

Romance para maiores

Sexy sem ser vulgar, a literatura de Tatiana não vai para o grosseiro. Ainda que use palavrões - como marca da oralidade e do coloquial nas falas dos personagens, não no conteúdo sexual -, as cenas pendem para o explícito charmoso, não indelicado.

"As pessoas acham que escrever sobre sexo é só colocar o ato, e não é", afirma a autora, que diz trabalhar da hora que acorda até o momento em que vai dormir. "Quando você começa a ler um livro de 500 páginas que 300 são de sexo fica chato".

O filão erótico não é o único pelo qual Tatiana percorre. Embora fique sempre no romance, ela pontua que alguns de seus livros não trazem conteúdo direto - o que não quer dizer que eles não falem da relação pelas beiradas. "Você não vai ver um livro meu que não fale de sexo, até porque faz parte do casal".

Pelo conteúdo, os livros da escritora atiçam a curiosidade dos leitores. Muitas vezes, menores de idade, que conseguem os livros pelos pais. "Eu gostaria de te dizer que meu público é adulto, mas não é verdade", comenta. "Eu tenho medo do que eu estou passando. Quando você é muito nova, não tem muita noção do que é um relacionamento, do que é um ato sexual".

Mais do que uma preocupação com o acesso do público jovem, Tatiana Amaral destaca a importância de abordar o erotismo sob uma perspectiva de libertação feminina. "O ideal é você mostrar que a mulher é dona dela. Não só com essa questão do sexo, mas de tudo".

Autopublicação

Hoje, Tatiana lidera a lista dos ebooks mais vendidos pela Amazon Brasil com o segundo volume de O Professor e vive só com a venda dos livros. Além disso, ela assina a bem-sucedida trilogia Função CEO, já publicada em língua espanhola.

No entanto, há cinco anos, não sonhava com o sucesso literário. Quase por acaso, a baiana ingressou nas histórias por meio das fanfictions e da internet.

"Não imaginava que seria escritora. Fiz mais como uma brincadeira". Formada em administração com enfoque na área de marketing, Tatiana tinha largado a vida nos escritórios para se dedicar aos concursos quando descobriu a série Crepúsculo.

Quando a saga chegou ao fim, Tatiana não se conformou. Escreveu sua própria versão do que teria acontecido - uma fanfiction com os protagonistas, rodeada por cenas quentes, que fizeram com que os leitores quisessem novos trabalhos da autora.

"Foi difícil. Quando eu comecei, não existia Amazon no Brasil", conta. "Quando você está iniciando, não consegue apoio. Recebi um monte de 'não', tive que refazer meu livro várias vezes".

Depois de muitas rejeições às histórias eróticas, ela conseguiu publicar sozinha na novata Amazon brasileira. Com isso, ganhou visibilidade.

"A Tatiana estava fazendo muito sucesso como autora independente", conta Thaluana Meira, editora das publicações nacionais na Pandorga. "Isso era muito difícil para autores nacionais". De acordo com ela, hoje a editora presta atenção nas plataformas virtuais de autopublicação.

"Sempre acho que é o primeiro passo para qualquer autor", diz Tatiana. "Não ficar esperando que uma editora vá olhar para você. O máximo que vai acontecer é que vai te passar um orçamento altíssimo para você colaborar na edição do livro".

