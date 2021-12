Escritora baiana Rita Queiroz lança livro infantil no domingo

A escritora baiana Rita Queiroz lançará o livro "Ciranda, Cirandinha: vamos brincar com poesia?" em um evento gratuito, no domingo, 7, no Espaço Arte e Cultura, na Ceasinha do Rio Vermelho, das 10h30 às 12h30.

A programação também terá a contação da história conduzida por Terezinha Passos. O livro possui 20 páginas, com poesias infantis e ilustrações do carioca Jota Cabral. Além disso, também há o poema "Ciranda Eletrônica", dedicado aos seus sobrinhos, falando sobre infância na contemporaneidade.

As crianças também poderão colorir as ilustrações e exercitar a criatividade produzindo poemas nas páginas finais da obra.

“Era um desejo escrever para crianças. Já tinha participado de algumas coletâneas... Comecei a escrever pensando muito na minha infância, no contato com a natureza, na saudade da casa da avó...”, comenta a autora.

adblock ativo