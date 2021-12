Escritora baiana lança livro infantil sobre a retirada das fraldas

A escritora baiana Emília Nuñez lança o livro "O hipopótamo que usava faldas" com o objetivo de abordar de forma lúdica e de fácil entendimento um assunto que nem sempre é tão tranquilo para os pequenos.

O evento acontece no sábado, dia 16 de fevereiro, às 16h, na Livraria LDM do Shopping Paseo Itaigara, e contará com contação de história pela autora baiana e com acompanhamento dos músicos Regiane Carvalho e Samuel, da Ciranda Educação Musical.

Com ilustrações do também baiano Heitor Neto, o livro aborda personagens simpáticos e conta como o hipopótamo Popó deu adeus às suas fraldas, mostrando que o processo do desfralde pode ser divertido e sereno, respeitando sempre o tempo da criança e envolvendo toda a família.

adblock ativo