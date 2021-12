Escritora baiana lança livro de contos e crônicas

Salvador, ficção, realidade, humor e tragédia estão em Dor de Facão&brevidades, primeiro livro de contos e crônicas de roã, pseudônimo da escritora baiana Rosana Milliman. A obra terá sessão de autógrafos neste sábado, 20, a partir das 17 horas, no Goethe Institut (Icba), no Corredor da Vitória.

A intenção da autora não é somente relatar suas experiências, mas também declarar o amor pela cidade onde nasceu. "Além do desejo de que o livro venha a contribuir para que os que implicam com Salvador passem a deitar um olhar mais carinhoso sobre ela, espero compartilhar sentimentos, fazê-lo rir e quem sabe se identificar em alguns momentos", explica.

A publicação, que tem 216 páginas e mescla diferentes gêneros literários, surgiu após uma campanha de financiamento coletivo na internet e entre amigos, com textos coletados entre 222 publicados anteriormente em seu blog (www.rosanamilliman.wordpress.com) e em outro livro, que não foi editado.

Segundo Rosana, o título reflete bem o tom que ela quis dar a obra. "A vida tem, sim, dor de facão, mas tem também as delícias representadas pelos bolinhos chamados 'brevidades'", comenta.

Carreira

A autora, que sempre esteve ligada ao mundo da escrita de forma indireta, gostava de escrever sua rotina em diários. Jornalista, professora, intérprete e tradutora, Rosana passou pelo cinema e também fundou com amigos uma produtora de vídeo, realizou alguns trabalhos premiados em festivais nacionais e internacionais. Porém, a vontade de escrever nunca deixou de estar presente.

"Escrever sempre foi natural pra mim. Comecei quando peguei catapora, aos 9 anos, e fiquei de molho, sem poder ir à escola. Tenho meu dia a dia registrado em diários até meus 20 e poucos anos. Quando criança, também escrevia peças, que encenava na escola ou obrigava os parentes a assistir quando havia reuniões familiares. Depois debandei para cinema e principalmente vídeo, até me convencer de que sou melhor escritora".

Convicta do poder do acaso e sem fazer planos para o futuro na carreira literária, Rosana espera, mesmo, tocar os leitores. "O que me faria mais feliz, no entanto, é que minhas palavras encontrassem um lugar no coração e no braço das pessoas, pois é fruto direto desses meus dois órgãos".

