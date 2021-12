Escritora baiana é a mais vendida na Amazon

A baiana Tatiana Amaral recebeu no domingo, 28, o prêmio Destaque no Kindle Unlimited de Quantidade de Páginas Mais Lidas, conquistando o 1º lugar na categoria pela Amazon. A premiação avalia diversos autores, escolhidos unicamente pelos leitores no site brasileiro do e-commerce, e faz parte do projeto Celebrando Autores Independentes.

Tatiana Amaral foi a única autora a conquistar três categorias do evento - sendo as outras duas de Destaque como Autora de Romance e Destaque com E-books Mais Lidos, graças a terceira parte da trilogia erótica O Professor.

