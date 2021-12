Escritor Raphael Montes lança "Jantar Secreto" em Salvador

O escritor Raphael Montes vem a Salvador para lançar o livro "Jantar Secreto" nesta quinta-feira, 19, das 17h às 21h, na Livraria Cultura do Salvador Shopping.

Conhecido como um dos novos nomes da literatura policial nacional, Raphael vai autografar as edições de "Jantar Secreto" e também dos outros livros que já publicou, "Dias Perfeitos" e "Suicidas".

Em "Jantar Secreto", um grupo de jovens deixa uma pequena cidade no Paraná para viver no Rio de Janeiro. Mas o dinheiro está curto e o aluguel está vencido. Para sair do buraco e manter o apartamento, os amigos adotam uma estratégia heterodoxa: arrecadar fundos por meio de jantares secretos com carne humana, divulgados pela internet para uma clientela exclusiva da elite carioca.

A partir daí, eles se envolvem em uma espiral de crimes, descobrem uma rede de contrabando de corpos, matadouros clandestinos e grã-finos excêntricos, e levam ao limite uma índole perversa que jamais imaginaram existir em cada um deles.

