Escritor Mayrant Gallo fala sobre livro de Arthur C. Clarke

O escritor baiano Mayrant Gallo é um dos poucos baianos que dedicam parte de sua produção à ficção científica. Seus contos de FC estão no livro "Brancos reflexos ao longe" (Lauro de Freitas: Livro.Com, 2011) e são: "Invasores" (incluído na antologia das revistas de Nelson de Oliveira), "Todos os portais, realidades expandidas", (São Paulo:Terracota, 2012), "A nova ordem das coisas", "Gigantes" e "A paz forçada". No livro há ainda outro conto de FC, "A máquina do Dr. K", que não saiu nas revistas do Nelson de Oliveira.

P - Tantos anos depois do próprio ano de 2001, o livro de Clarke mantém sua aura? Ou já é uma FC do pretérito, como tantas outras?

Mayrant Gallo - Creio que mantém sim. Não podemos ler os livros imaginando que nossa evolução tecnológica os superou, a não ser que sua trama se limite a apresentar o que de inovador o futuro nos prometia. Não é isso o que está no entrecho de "2001", nem no livro, nem no filme. Li o livro uma única vez e vi o filme umas cinco ou seis. Do que me lembro do livro, ele é perene e intenso; do filme, que é, sem dúvida, com "Solaris", "Sinais", "Blader runner" e "Vampiros de almas", um filme maravilhoso, cifrado, polissêmico, que a cada vez nos desperta mais interesse e nos convida a refletir e tentar decifrá-lo, como precisamos decifrar a vida. Ora, este é o sentido da arte.

P - Diferente do que muitos pensam, o filme de Kubrick e o livro de Clarke foram criados quase que simultaneamente. A diferença é que o livro, até pela sua própria natureza verbal, "explica" melhor o que no filme fica muito no ar, ao sabor da interpretação de quem assiste. Qual é o 2001 definitivo? O essencialmente imagético de Kubrick ou verborrágico de Clarke? Ou uma obra completa a outra?

MG - Se não estou enganado, e para ser exato precisaria consultar minhas leituras, romance e filme desenvolvem a ideia de um conto de Clarke. O fato de o filme ocultar muito do que o romance expõe está, a um só tempo, na natureza do cinema e no estilo de Kubric, que era, parodoxalmente, muito literário. A sci-fi tem, às vezes, o defeito de explicar demais. Todos os autores, em geral, padecem dessa falta de contenção (eu excetuaria Ray Bradbury, que sempre optava por uma narrativa mais poética, mais artística), e Kubric, com seu olhar arguto, optou por uma trama mais metafórica. Isso, no entanto, não nos faz prescindir do livro, que, em sua essência verbal, com descrições e análises de um mundo que "ainda" nos é desconhecido, nos oferece horas e horas de prazer, diversão, conhecimento e imaginação.

P - Muita gente não entendeu até hoje do que se trata 2001. É sobre a evolução humana? É sobre Deus? Sobre a pequenez do ser humano diante do infinito? Qual sua aposta?

MG - Todos estes assuntos e outros mais, pois, como em qualquer obra de arte, seu sentido está se atualizando a cada olhar e a cada época que "dirige" este ou aquele olhar. Metáforas não envelhecem, se atualizam. O maior exemplo é "Vampiros de almas" (filme e livro): o que antes parecia uma alegoria do comunismo nos sugere, hoje, a ideia de que o mundo em que vivemos, voltado para o consumo e o espetáculo, para o fútil e o perecível, nos transforma em seres falsos, triviais, sem estofo e sem sentimentos, consequentemente frios e meio embotados, quase robotizados. "2001" é um filme que, em certos momentos, toca o abstrato. E é por isso que ele é um desafio à percepção e ao entendimento das pessoas. Compreendê-lo é o de menos; antes de mais nada, importa apreciá-lo e aceitar que, no fundo e na forma, ele encerra uma reflexão profunda sobre a existência humana, sobre o que está para além de nós mesmos e de nossa compreensão. É uma metonímia da complexidade do próprio Universo, que comporta tudo: Deus, o Inexplicável e os Seres.

P - Você chegou a ler as continuações 2010, 2061 e 3001? Geralmente, elas são consideradas obras bem inferiores. Qual a sua avaliação, caso tenha lido pelo menos alguma delas?

MG - Não, não li nenhuma. Se bem me lembro, 2010 foi sugerido por um autor brasileiro, em carta a Clarke. Não gosto muito das continuações e sou muito seletivo quanto à literatura, mesmo a sci-fi, que seria mais de entretenimento, a princípio, e talvez por isso não me interessei pelos demais livros. Tenho o "2010" há anos, mas, ao pegá-lo para ler, tenho receio de me decepcionar. Então vou ler outra obra. Ou reler "Solaris" ou "As crônicas marcianas" ou "O homem ilustrado". O filme "2010", por sua vez, não me empolgou. É como o grosso da produção de filmes de ficção científica: vemos só uma vez.

