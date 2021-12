Escritor Gabriel García Márquez morre no México

O escritor colombiano Gabriel García Márquez, criador do realismo mágico latino-americano com seu emblemático livro "Cem Anos de Solidão", morreu nesta quinta-feira, 17, na Cidade do México aos 87 anos, disse uma jornalista mexicana próxima da família.

García Márquez, Prêmio Nobel de Literatura em 1982, havia recebido alta recentemente de um hospital na Cidade do México, no qual permaneceu internado por uma semana devido a uma infecção pulmonar.

"Morre Gabriel García Márquez. Mercedes (sua mulher) e seus filhos, Rodrigo e Gonzalo, me autorizam a dar a informação", disse em sua conta no Twitter Fernanda Familiar, jornalista próxima à família que ajudava o escritor na sua relação com a imprensa.

Outros veículos de informação também disseram que o autor morreu.

No dia de seu aniversário, em 6 de março, o autor de "Amor nos Tempos do Cólera" e "Crônica de uma Morte Anunciada" saiu à porta de sua residência em um luxuoso bairro ao sul da capital mexicana para agradecer às pessoas que foram cumprimentá-lo. Essa foi a última vez que foi visto em público.

<GALERIA ID=19142/>

adblock ativo