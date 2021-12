Escritor cubano abre temporada do Fronteiras do Pensamento

O escritor e jornalista cubano Leonardo Pandura abre na próxima terça-feira, 6, a temporada 2019 do Fronteiras do Pensamento, no Teatro Castro Alves. O evento busca contribuir com a reflexão, por meio do debate sobre temas que respondam sobre o verdadeiro sentido da vida.

No Fronteiras o tom é provocador, com perguntas sobre o que seria uma vida interessante e em que mundo queremos viver, além de como estas reflexões ajudam a criar uma sociedade mais igualitária e consciente do seu papel.

Pandura vai levantar estas questões e refletir com o público sobre o tema. Ele é romancista e jornalista, escreveu roteiros para o cinema. Pós-graduado em Literatura Hispano-americana pela Universidade de Havana, se dedica exclusivamente à literatura desde 1995. Ganhou reconhecimento internacional com a série de romances policiais “Estações Havana”, composta por “Passado perfeito”, “Ventos de quaresma”, “Máscaras”, “Paisagem de outono”, que já foi traduzida para mais de 15 países. Em 2011, publicou “O homem que amava os cachorros”, best-seller considerado a sua obra-prima e que narra o assassinato do revolucionário russo Leon Trótski, além de fazer críticas ao regime cubano. No Brasil, também lançou “Hereges”, que aborda a perseguição aos judeus.

