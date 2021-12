Escritor baiano vence concurso literário internacional

O escritor e jornalista baiano Flávio VM Costa, que já passou pela redação do A TARDE, foi um dos vencedores do concurso literário internacional Prada Feltrinelli Prize. O anuncio foi feito nesta sexta-feira, 30, e Costa levou o prêmio pelo conto "Tenente Marcus".

"Tenente Marcus" é a história de um policial militar baiano que se vê impelido a cometer um ato que o isola dos colegas da corporação e das pessoas mais próximas. O conto será publicado em uma antologia no formato eBook e no catálogo Feltrinelli Zoom.

Flávio, que nasceu em Salvador, foi o único brasileiro premiado.

Prada Feltrinelli Prize

O concurso é patrocinado pela linha de óculos de grau Prada Journal, feita em parceria com a Luxottica, e é voltado para escritores em início de carreira.

O conto "Tenente Marcus" foi escolhido pelo júri formado pelo editor Carlo Feltrinelli, a escritora americana A.M. Holmes, o escritor e designer Craig Mod e cineasta italiano Gabriele Salvatores, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 1991, com "Mediterrâneo".

