Escritor baiano participa de contação de histórias em Lauro de Freitas

O escritor baiano Leonardo Gomes participa de uma contação de histórias no próximo sábado, 9, às 16h, na Livraria Dom Casmurro, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Leonardo, autor do livro infantil "A índia Guaci", o segundo da Coleção Infantil e Bilíngue Contos do Papai, da editora Atualiza, organizadora do evento, vai contar um pouco sobre o seu livro e outros histórias.

O livro

"A índia Guaci" narra a história da pequena índia Guaci, que vive na floresta com a mãe. A personagem principal é uma criança alegre, que um dia ficou muito doente após brincar no rio. Então, Guaci é hospitalizada na cidade, e conhece Hugo. Os dois viram grandes amigos e compartilham as suas vidas distintas, uma na cidade e a outra na floresta.

O evento é gratuito e conta também com sessão de autógrafos. O livro custa R$ 35, podendo ser adquirido no local ou pelo site da editora.

