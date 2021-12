Escritor argentino Juan Gelman morre aos 83 anos no México

O escritor argentino Juan Gelman, de 83 anos, morreu nesta terça-feira, 14, na Cidade do México, informaram à Agência Efe fontes oficiais e da família do poeta.

"Morreu tranquilo, em sua casa, ao lado de sua família, de uma doença que se chama síndrome de mielodisplasia", disse uma fonte da família que preferiu não revelar sua identidade. Gelman faleceu por volta das 16h30 locais (20h30 de Brasília), acrescentou.

"Neste momento estamos resolvendo assuntos burocráticos e amanhã será o velório", acrescentou a mesma fonte da família que também disse que "não haverá nenhum ato oficial".

A morte de Gelman foi anunciada anteriormente por fontes do Instituto Nacional de Belas Artes (INBA) do México, que anteciparam que mais tarde seria divulgado um comunicado oficial com detalhes de sua morte.

Gelman, vencedor do Prêmio Cervantes (2007) e do Prêmio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana (2005), foi obrigado a se exilar em 1975, pois era perseguido pela Aliança Anticomunista Argentina (AAA ou Triple A).

A Triple A era um esquadrão da morte de extrema direita que atuou principalmente durante a Presidência de Isabel Perón (1974-1976) e tinha como principal objetivo desestabilizar o governo através do assassinato de políticos e partidários da esquerda, como artistas, intelectuais, escritores, estudantes, historiadores, entre outros.

Posteriormente, a AAA teve forte apoio da junta militar liderada por Jorge Rafael Videla, que chegou ao comando da Argentina com o golpe de estado de 1976.

Após o exílio, Juan Gelman viveu na Itália, França e finalmente no México.

