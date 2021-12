Escrita literária aprende-se em sala?

Se você digitar no oráculo Google "como se tornar um escritor?", uma infinidade de respostas surgirá em forma de dicas, passo a passo, listas de coisas que se deve saber e outras tantas que não se deve fazer. Em algumas delas, as oficinas de escrita criativa aparecem como opção.

Cada vez mais comuns, esses cursos têm formatos, metodologias e duração variados, sem, no entanto, dar receitas prontas, nem prometer resultados instantâneos.

"Quando alguém procura essas oficinas é porque já detectou em si mesmo dificuldade de autoexpressão e de comunicação. Elas são provocações no sentido de desbloquear a criatividade e desinibir, através de muita leitura e exercício", afirma a professora Suzana Vargas.

Há 19 anos, ela foi pioneira e fundou na capital carioca a Estação das Letras, espaço dedicado a cursos e palestras literários, que já formou mais de 15 mil alunos.

"Tem de tudo, não só quem pensa em se tornar escritor um dia. São profissionais liberais que precisam desse elemento para um melhor desempenho na profissão, estudantes e pessoas da terceira idade que vão começar a se descobrir mais através da escrita", explica Suzana, que acaba de lançar as oficinas on-line na página www.redeescreviver.com.br.

Leitura

Para o escritor Marcelino Freire, as oficinas de criação literária que coordena desde 2005 se propõem a formar, antes de qualquer coisa, leitores.

"Muitos querem publicar, não querem escrever. Alguns querem escrever, não querem ler. Percebo que não acompanham a literatura contemporânea brasileira, o que é preciso", afirma o pernambucano duas vezes laureado com o Prêmio Jabuti ("Contos Negreiros", 2006; e "Nossos Ossos", 2014).

Parte de seu método consiste em dar aos alunos um padrinho literário. Por sorteio, cada um fica encarregado de pesquisar autores como Rosário Fusco, Maura Lopes Cançado, Osmar Lins.

"São pessoas que deram a vida pela literatura, muitos deles foram incompreendidos, esquecidos. Assim, os alunos se envolvem mais com a literatura e com muita gente que escolheu a mesma paixão que eles. Você encontra sua família literária vasculhando o passado e o presente, vendo o que estão escrevendo no mesmo tempo que você", diz Freire.

O baiano Mayrant Gallo, que ministra nesta semana oficina de leitura e criação de contos na Caixa Cultural, é outro que não abre mão do quesito leitura nos programas dos seus cursos.

"Lemos muito, pois ler é a principal ferramenta para a formação de qualquer escritor, e para saber que sabemos pouco, que há outros acima de nós e, provavelmente, bem mais criativos. Em suma, quem não gosta de ler não deveria nem mesmo cogitar em escrever. A não ser cartas de amor".

Preferindo usar a definição de texto literário a texto criativo, Gallo acredita ser necessário um pacto entre o escritor-professor e alunos de perfis tão distintos.

"Precisamos ter um compromisso, ao entrarmos em sala, tanto o professor quanto os alunos: ninguém aprende a ser escritor. O escritor-professor lhes passa um pouco de sua experiência de leitura e escrita, oferece alguns métodos, adquiridos de outros escritores ou descobertos por ele mesmo através da prática, oferece as variações de estilo e forma, e soluções para impasses, incidentes e problemas que qualquer narrativa, em algum momento, apresenta".

As oficinas servem também para desmistificar a figura do escritor. "Como qualquer outra atividade humana, a de escritor exige esforço, entrega quase diária aos meandros do fazer literário, senso crítico constante e autocrítica. Infelizmente, hoje, muita gente está mais interessada em ser escritor sem se esforçar para isso. Entre o decidir escrever e receber um grande prêmio literário existe uma ponte muito árdua a transpor", diz Mayrant Gallo.

Exercício e publicação

Quando resolveu se inscrever em uma oficina de escrita, a professora de letras da Uneb Lilian Almeida já tinha a experiência da leitura constante. Ela aproveitou uma temporada no Rio Grande do Sul, onde esses cursos são muito comuns, para fazer aulas com o escritor Charles Kiefer por seis meses e investir no exercício da escrita, deixado de lado há tempos.

"Eu passei a olhar a escrita pela perspectiva do autor, a marcar intenções, premeditar o texto. Antes, escrevia o que estava sentido, como via as coisas ao redor, na perspectiva de quem lia. Não tinha esse cuidado com o labor na linguagem. A oficina me deu isso", afirma.

Lilian sente que o curso foi um estímulo para escrever em seu blog e depois publicar o livro "Todas as Cartas de Amor" (Quarteto, 2014). "A oficina pode ajudar, mas o que o sujeito traz de bagagem é o ponto principal".

