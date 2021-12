Escolas de Cajazeiras recebem atividades culturais durante Pré-Flin

Atividades como oficinas de artes, bate-papo, stand de doação de livros, aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre outras, serão realizadas em escolas estaduais localizadas no bairro de Cajazeiras, em Salvador, durante o Pré-Festival Literário Nacional (Pré-Flin).

Durante os dias 20 e 21 de setembro, os colégios estaduais Renan Baleeiro, Nelson Barros, Raymundo Gouveia e Eduardo Bahiana, estarão recebendo as diversas atividades culturais e educativas promovidas pelo evento.

Nesta sexta-feira, 20, o estudante Maicon Douglas, vencedor da I Mostra Nacional de Feiras de Ciências, irá participar de um bate-papo. Além disso, os estudantes do Colégio Estadual Renan Baleeiro terão acesso ao balcão de distribuição de livros da Campanha Leia e Passe Adiante, que tem o objetivo de incentivar a leitura. Serão distribuídos cerca de 400 livros.

Na ação, o Colégio Estadual Professor Nelson Barros também recebe a Biblioteca de Extensão (Bibex), com diversas atividades educativas. Já os alunos do Colégio Estadual Professor Raymundo Gouveia aprenderão a produzir cartazes de tipo lambe-lambe para escrita e compartilhamento de poesias, com ilustrações e grafismos.

Finalizando a programação de setembro do Pré-Flin, no sábado, 21, haverá um Aulão sobre História da Bahia na História do Brasil. A aula será ministrada no horário das 8h30 às 10h30, no Colégio Estadual Eduardo Bahiana.

