Ensaio clássico sobre Jesus Cristo volta em nova edição

Referência das letras francesas do século XX, François Mauriac (1885-1970), foi um intelectual católico engajado que se insurgiu contra a ditadura de Franco durante a Guerra Civil Espanhola, se posicionou a favor da independência do Marrocos, da Tunísia e da Argélia e condenou o uso de tortura pela forças armadas francesas, além de escrever um ensaio contra a pena de morte.

Talvez por estes posicionamentos contra atitudes extremistas e fanáticas que Mauriac, Nobel de Literatura (1952), se propôs a pensar não o mito, mas o homem que foi Cristo em O Filho do Homem, livro que ganha nova edição via Editora Nova Fronteira.

E com um discurso que está longe do panfletário e da doutrinação, da intolerância e da paixão religiosa que beira ao desvario e a obsessão.

A obra original foi publicada em 1958. Esta nova edição, que integra a Coleção Clássicos de Ouro, tem prefácio escrito pela poetisa e crítica literária Mariana Ianelli, que destaca a humanidade de Cristo buscada pelo escritor.

Um entre tantos

“À imagem de um Cristo glorioso, o escritor sobrepõe a face de um entre tantos judeus da Galileia, a face comum de uma humanidade comum, corruptível, massacrável, suscetível às ‘intermitências da fé’. Uma face afinal tão comum que teria sido preciso o beijo de Judas para a distinguir”, afirma Ianelli.

A obra inicia num dos mais belos capítulos do livro. É quando o autor se debruça sobre o Deus Menino, para entender os mistérios que o cercam: “Mesmo no entardecer da vida, reconhecemo-nos na criança do presépio, somos este pequenino. Uma parte de nosso ser, a mais oculta, é esse menino que ignorava o mal e que por isso era semelhante a Deus”, destaca.

Em outro parágrafo, ele acrescenta: “A pureza da criança, seja qual tenha sido a nossa vida, é possivel reencontrá-la”. Mauriac reforça o caráter de Jesus humano. “O acontecimento que os cristãos comemoram durante a Semana Santa pertence à História e não ao mito”, frisa.

A vida oculta

E talvez para fugir deste mito é que ele interroga sobre os mistérios envolvendo a infância e a juventude de Jesus, a exemplo dos os trinta anos de uma vida oculta. “Trinta anos de retraimento na estreiteza de uma família judia e de um vilarejo, e três rápidos anos para acender este fogo sobre a terra!“, afirma o autor.

Em O Filho do Homem, Mauriac afirma que Jesus se distinguia mais pela palavra do que pela atmosfera mítica: “Jesus não foi irreconhecido pela maior parte das pessoas, Não se impunha de tal maneira que seus inimigos hesitassem em combatê-lo. Parece que foi muito mais pela palavra e pelos milagres, do que pela aparência ou atitude, que Ele subjugava a multidão. (...) Seus inimigos, apesar de estarem pensando em matá-lo, não se sentem temerosos “.

“No momento de entregar Jesus, Judas apela para um beijo que sirva aos soldados de sinal”, reforça, mas ao mesmo tempo lembra que muitos deixaram tudo apenas por um chamado de Jesus.

Como explicar esta contradição? Para Mauriac, “Jesus se transformava conforme o coração que o refletia”, o que sinaliza que a fé vem de um estado interior que amplia a percepção. Em tempos de desesperança, a mensagem de fé é sempre encorajadora.

adblock ativo