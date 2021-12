O cantor e compositor Emicida divulgou, nesta segunda-feira, 21, a pré-venda de seu mais novo livro infantil, intitulado “E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas”. A aventura aborda sentimentos que assombram e mostra personagens lidando com o desconhecido. Na obra, estão presentes as personificações do medo e da coragem.

O artista já havia lançado, há dois anos, o sucesso “Amoras”, que aborda a questão da representatividade negra na primeira infância. Junto à divulgação da pré-venda, Emicida publicou também um vídeo com uma narrativa musical da história, trazendo-a em forma de animação.

“A questão do medo é muito presente na primeira infância. Mas o medo pode ter uma utilidade, que é de ser um bom conselheiro, que fala “pode ir, mas vai na moral”. Às vezes, ele exagera, mas o medo não pode ser maior do que sua coragem. Me debrucei nesse livro para que o encontro entre o medo e a coragem dissipasse todos os fantasmas que podem te assombrar. E essa é a metáfora mais divertida do livro: a vida faz sentido no encontro”, declarou Emicida ao jornal O Globo.

“E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas” chega às livrarias em 5 de outubro, pela Companhia das Letrinhas. A obra já está disponível para pré-venda no site da Laboratório Fantasma.

Da Redação Emicida lança livro infantil sobre medo do escuro

adblock ativo