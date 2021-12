Em conto inédito, Harry Potter reaparece cabelos brancos

O menino bruxo Harry Potter já não é tão jovem assim e começa a ter cabelos brancos, segundo um conto da escritora J.K. Rowling no qual o personagem de ficção reaparece anos após o último episódio da saga.

Rowling publicou o texto em seu site "Pottermore" e, nele, a escritora se coloca na pele de uma jornalista para relatar uma reunião de ex-alunos da escola Hogwarts. O reencontro ocorre por ocasião do Mundial de Quadribol, o esporte inventado nos livros de Harry Potter, que ocorre na Patagônia.

Potter tem agora 34 anos e em seu cabelo preto aparecem "os primeiros fios brancos". Seu amigo Ron Weasley envelheceu mais e seu cabelo ruivo "diminuiu consideravelmente". As mulheres e filhos de ambos também têm espaço no artigo.

"Prestes a completar 34 anos, há alguns fios brancos no famoso cabelo preto de Potter. Continua usando seus distintivos óculos redondos, que alguns dizem que são apropriados para um menino de 12 anos com pouco estilo".

450 milhões de livros

Joanne Rowling, de 48 anos, passou da pobreza à riqueza e à fama com a saga de Harry Potter, que vendeu 450 milhões de livros em todo o mundo e gerou oito filmes de muito sucesso. Em 2012 a escritora finalizou as aventuras do bruxo, que agora é alvo de aparições esporádicas, como a desta terça-feira.

Rowling acaba de publicar seu segundo romance policial sob o pseudônimo de Robert Galbraith e doou recentemente 1 milhão de libras à campanha "Melhor Juntos", que se opõe à independência da Escócia no referendo de 18 de setembro.

A escritora inglesa, que vive em Edimburgo (Escócia) há 21 anos e, portanto, poderá votar --ao contrário dos escoceses que vivem na Inglaterra ou no exterior-- expôs em seu site www.jkrowling.com os motivos da doação.

