Edney Silvestre é confirmado no Flica 2013

O romancista, dramaturgo e repórter Edney Silvestre foi confirmado como mais uma atração da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que acontece entre os dias 23 e 27 de outubro, em Cachoeira. Ele vai participar da mesa Livros Demais - A Bibliodiversidade faz Sentido?.

Edney ganhou o prêmio Jabuti de Melhor Romance em 2010 com Se eu fechar os olhos agora, primeiro livro publicado por ele. Depois disso, escreveu A felicidade é fácil e está terminando o terceiro, Vidas provisórias, que se passa ao longo de 30 anos e tem como protagonistas dois jovens imigrantes brasileiros na Europa e nos Estados Unidos.

A Flica também já tem confirmado nomes como Lars Iyer, escritor da trilogia de romances "Spurious"(2011), "Dogma"(2012) e "Exodus", Laurentino Gomes, autor do best-seller "1808 - Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil" e Regina Echeverria, biografa de Elis Regina, Cazuza, Gonzaguinha, Gonzagão e José Sarney. O evento literário contará com a presença de autores baianos como Elieser Cesar, Karina Rabinovitz, Állex Leila, Tom Correia e a historiadora Maria Hilda Baqueiro Paraíso.

adblock ativo