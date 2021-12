Editora Leya relança obras do escritor angolano Pepetela

Neste mês, a editora Leya promove dois importantes relançamentos: "Mayombe" e "A Geração da Utopia", dois romances fundamentais dentro da obra do escritor angolano Pepetela.

Ambos estavam esgotados no Brasil há muitos anos, e retratam dois momentos distintos da história de Angola, da guerra de libertação à construção de um novo país sob as marcas da guerra e do colonialismo.

"Mayombe" foi publicado originalmente no ano de 1980, enquanto "A Geração da Utopia" foi lançado em 1992.

adblock ativo