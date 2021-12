Editora lança três livros sobre a produção musical na Bahia

Quem poderia imaginar que o compositor baiano Assis Valente (1911-1958), autor de músicas como Alegria, Brasil Pandeiro e A Vida é Boa, também foi capaz de declarar, após muitos sucessos e uma das suas tentativas de suicídio: "No momento em que pulei, eu me vi inundado do mais imenso alívio de viver".

Uma abordagem sobre a vida e obra do compositor nascido em Santo Amaro da Purificação, considerando o período da política de nacionalização de Getúlio Vargas, é o assunto do livro Chegou a Hora dessa Gente Bronzeada Mostrar Seu Valor: Samba e Brasilidade em Assis Valente, de Sueli Borges.

O livro inaugura, ao lado de mais dois títulos, a série Sons da Bahia, da Editora Pinaúna. A coleção será lançada hoje, apenas para convidados, na Midialouca (Rio Vermelho).

Tendo o reggae como objeto, Guerreir@s do Terceiro Mundo - Identidades Negras na Música Reggae da Bahia, de Fabrício Mota, e O Reggae de Cachoeira: Produção Musical em Um Porto Atlântico, de Bárbara Falcón, completam a iniciativa.

Pesquisas

Os trabalhos foram desenvolvidos durante o mestrado dos autores no Centro de Estudos Afro-Orientais (Ceao), da Universidade Federal da Bahia. Em Guerreir@s do Terceiro Mundo, Mota analisa a produção fonográfica do reggae e do samba-reggae nos anos 1980 e 90 e identifica como os discos tratam da denúncia do racismo e da segregação.

Para ele, essa produção fortaleceu o reconhecimento das questões levantadas, então, pelo movimento negro: "Atualmente, o reggae tem presença forte em grupos jovens e de faixas etárias e classes diferentes, mas ainda há um segmento voltado para essas questões".

Idealizadora do projeto, a antropóloga Bárbara Falcón destaca que a Bahia, por conta de sua produção musical, merece refletir sobre esse legado e tendências contemporâneas. A intenção é fazer com que o conhecimento das pesquisas seja democratizado.

Ela mesma dedicou-se a analisar a especificidade do reggae na cidade de Cachoeira, com personagens emblemáticos como Edson Gomes, Sine Calmon e Nengo Viera, entre outros.

O projeto Sons da Bahia foi um dos selecionados no Edital de Demanda Espontânea de 2011 da Secretaria de Cultura da Bahia. Proposto por Gustavo Falcón, recebeu como apoio do Fundo de Cultura do Estado da Bahia o valor de R$ 39 mil.

Cada livro teve tiragem de mil exemplares e 200 de cada serão distribuídos em bibliotecas estaduais. De acordo com Bárbara, o restante contará com a distribuição gratuita de instituições parceiras na capital e 10 cidades do interior. Os pontos de distribuição podem ser conferidos no site www.sonsdabahia.wordpress.com.

adblock ativo