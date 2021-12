Editora lança livros que viraram filmes de Hitchcock

Que Hitchcock é um gênio no cinema, ninguém discute. Mas, o que pouca gente sabe, é que a grande parte dos seus filmes foram adptações - algumas livremente - de livros. A editora Vestígio, do Grupo Autêntica, vai lançar no país os livros Vertigo (que virou Um Corpo que Cai) e A Dama Oculta. Ambos fazem parte da coleção Hitchcock.

Na sinopse oficial de Vertigo (R$ 44,90, 192p), de Pierre Boileau e Thomas Narcejac: Encarregado por um antigo colega de seguir sua jovem e bela mulher, o detetive Flavières logo se vê perdidamente apaixonado pela moça. Essa impropriedade não o impede de investigar os temores de seu amigo Gévigne a respeito da esposa: suas ausências, seus mistérios, uma melancolia que a leva a olhar para as águas do Sena por horas a fio… Nenhum amante, nenhuma simulação, nenhuma doença. Apenas uma estranha relação com a bisavó, morta em circunstâncias terríveis e a quem a jovem Madeleine não chegou a conhecer.

Já A Dama Oculta (R$ 44,90, 272p), de Ethel Lina White, publicada originalmente em 1936, mostra Iris Carr, uma jovem e bela socialite que retorna para a Inglaterra após um período de férias no continente europeu. Sentindo-se só e intimidada durante a viagem de trem, ela encontra conforto na companhia de uma estranha que conhece apenas como "srta. Froy". O conforto logo se transforma em pânico quando a srta. Froy some sem deixar vestígios. Questionando a própria sanidade e desconfiando das reais intenções das pessoas a sua volta, Iris tenta desesperadamente desvendar o súbito desaparecimento de sua companheira de viagem - uma mulher que ninguém mais se lembra de ter visto.

