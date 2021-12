Editora Globo relança obra clássica de Balzac

"Saúdem-me, pois estou seriamente na iminência de me tornar um gênio!". A frase foi dita em 1833, pelo escritor francês Honoré de Balzac (1799-1850), quando fez uma visita à sua irmã, Laure Surville.



Ele estava tomado de orgulho por ter concebido a estrutura de A Comédia Humana. O romance, composto por vários volumes, deveria traçar um painel da sociedade francesa do seu tempo e os personagens migrariam de uma narrativa a outra, revelando outro momento de suas vidas e dos costumes.

O resultado, evocado como um testemunho da era moderna (e batizado de roman-fleuve), volta às livrarias brasileiras vinte anos depois da segunda edição.

A Editora Globo lança os primeiros quatro volumes de um total de 17, com 88 romances do projeto literário que o autor francês levou 21 anos para executar.

Desde a primeira edição brasileira, em 1947, pela mesma editora, o trabalho para a organização da obra coube ao húngaro naturalizado brasileiro Paulo Rónai (1907-1992).

É dele o livro Balzac e a Comédia Humana, composto por ensaios, publicado em 1947 e premiado pela Academia Brasileira de Letras que também voltou a ser editado.

Personagens - Rónai lembra em O Mundo de Balcac que quando o autor propõe a "volta sistemática dos personagens" aos novos romances, aos 34 anos, parte da obra já estava feita e o autor tinha notoriedade.

Também havia sido elogiado por ninguém menos que Goethe, pela realização de A Pele de Onagro, em 1831.

E Rónai, que escreveu prefácios para todos os volumes e 12 mil notas, declara sua paixão ao projeto: "Nesta imponente obra literária, talvez a mais poderosa de quantas já foram escritas, nada foi deixado ao acaso, por assim dizer; tudo se liga, tudo se explica, tudo é coordenado pleo magnífico espírito de síntese que a concebeu".

Romance - No primeiro volume (com livros como Memórias de Duas Jovens Esposas e Modesta Mignon), já estão presentes os recursos com que o autor ampliou as noções do romance e mesmo da ficcionalidade.

Pessoas reais misturam-se às suas criações que, para ele, tinham existência semelhante. Era comum, aliás, que evocasse características de personagens comparando-as com pessoas que convivia.

Daí Rónai afirmar: "Vê-se em A Comédia Humana, e não sem razão, o maior afresco do século XIX: não só da primeira metade, que seu autor viveu, mas também da segunda, que pressentiu. E, sobretudo, um quadro completo, total, da França de todos os tempos, com vasto acervo de tradições, costumes e episódios que lhe plasmaram a civilização e a língua".

Entre os romances, algo do melhor estilo de Balzac brilha em O Pai Goriot (veja trecho ao lado). Personagens como Vautrin, Rastignac e Bianchon frequentam a Casa Vauquer — "Pensão burguesa para os dois sexos e outros".

A qualidade da prosa e a compreensão do seu tempo fazem com que muitos críticos considerem este romance a obra-prima do autor.

