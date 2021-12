Edição rara de "Harry Potter" atinge valor recorde em leilão

Uma primeira edição exclusiva de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" com anotações feitas pela autora J.K. Rowling foi vendida por um valor recorde de 150 mil libras (227.421 dólares) em um leilão de caridade em Londres, informou a Sotheby's na terça-feira, 21.

O livro de 1997, com anotações manuscritas, 22 ilustrações originais e 43 páginas de "segundos pensamentos" feitos pela autora, atingiu o preço mais alto até hoje para um livro de Rowling, disse a Sotheby's em comunicado.

A casa de leilões disse que a sala do leilão ficou em silêncio durante a venda do livro, com compradores envolvidos em uma guerra de lances pela obra cobiçado, que acabou sendo arrematada por um comprador não identificado que fez a oferta por telefone.

"Harry Potter e a Pedra Filosofal" foi o primeiro de uma série de sete livros sobre as aventuras de um menino bruxo vivendo em um mundo dividido entre os "trouxas" e a magia.

Existem apenas 500 primeiras edições de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", o que faz dele o exemplar mais raro da série, que se tornou a série de livros mais vendida do mundo e foi adaptada em uma franquia multibilionária de filmes.

