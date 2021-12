"É preciso desautomatizar nossa relação com a língua"

Noemi Jaffe é daquelas escritoras verdadeiramente interessadas na pesquisa e na línguagem. É neles que finca as bandeiras de sua prosa. Seu livro mais recente, Írisz: As Orquídeas, romance comentado aqui mesmo, neste espaço, é um dos semifinalistas ao Prêmio Oceanos. Nos dias 21 e 22 deste mês, ela estará em Salvador, participando do projeto Escritas Paralelo 13 S, da livraria Boto Cor-de-Rosa, que já trouxe a Salvador este ano os poetas Angélica Freitas e Ricardo Aleixo. Na oficina Cinco Princípios Essenciais da Escrita Criativa, que têm vagas limitadas, com aulas das 14h às 18h30, Noemi pretende - como conta nesta pequena entrevista via e-mail - mostrar como o escritor ou aspirante a escritor deve lidar com as ideias e as perspectivas. Interessados devem entrar em contato com a livraria via e-mail: livariabotocorderosa@gmail. com. Corram!

Você volta a Salvador para ministrar uma oficina na Boto Cor-de-Rosa, um período curto e intenso, o que pretende desenvolver com os alunos?

Nesta oficina, desenvolvo cinco princípios que considero essenciais para quem quer trabalhar a escrita literária. O mais importante deles é a ideia de que a escrita parte muito mais das palavras do que das ideias e de que para escrever não é preciso inspiração nem assunto, mas sim uma perspectiva diferenciada e um trabalho cuidadoso com as palavras, sua matéria-prima. Assim como o som é a matéria da música e a cor, da pintura, as palavras o são da literatura e são elas que devem guiar o escritor.

Muitos autores criticam as oficinas de escrita criativa, como se não fosse possível ensinar a escrever poesia ou ficção. O que pensa sobre isso?

As pessoas que buscam oficinas de escrita, de uma forma ou de outra, gostam de ler e de escrever, mas sentem necessidade e desejo de transformação. Não acredito que seja possível ensinar a escrever, porque escrever não tem fórmulas, mas acredito completamente na possibilidade de ensinar e de aprender a melhorar a escrita, através do compartilhamento de técnicas, recursos e leituras.

Você é uma autora sempre extremamente cuidadosa com a língua, quais os caminhos que as palavras desvelam?

As palavras sempre se modificam: ao longo da história e do dia a dia. Elas devem muito mais obedecer ao autor do que nós a elas. Para isso é preciso conhecer sua "resistência": aquilo que elas têm de mais individual, a forma como elas se dobram às necessidades e intenções de quem as utiliza. Para a escrita literária, é preciso desautomatizar nossa relação com a língua.

Que conselhos daria a quem deseja escrever profissionalmente?

Ler muito, sempre e de tudo. Literatura nacional. Copiar e imitar muito, como exercício. Ser paciente e humilde. Praticar, praticar, praticar.

Como estão agora seus planos de novos romances? Que originais ocupam as gavetas?

Agora, eu estou terminando um novo romance, que provavelmente sairá no próximo ano. A personagem principal, novamente, é uma mulher. Fora isso, tenho muitas ideias revirando na cabeça.

