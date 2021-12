Divaldo Franco autografa biografia

Neste fim de semana, a Mansão do Caminho realiza seu primeiro Feirão de Livros, onde serão vendidas centenas de obras espíritas. Antes das palestras públicas, Divaldo Franco autografa Divaldo Franco: A Trajetória de um dos Maiores Médiuns de Todos os Tempos, a primeira biografia jornalística do líder espírita, escrita por Ana Landi. As sessões acontecem neste sábado, 4, 19h, e domingo, 5, 15h, em Pau da Lima.

