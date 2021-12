Diógenes Moura lança livro nesta terça

A trajetória de Diógenes Moura é um caminho contínuo entre a literatura e a fotografia. Seja organizando exposições e pesquisando imagens, seja escrevendo poemas, contos e crônicas, o pernambucano gosta de dizer que sempre fez, escreveu e reescreveu a mesma coisa.

Em Fulana Despedaçou o Verso, livro que lança nesta terça-feira, 9, às 19 horas, na Casa de Tereza (Rio Vermelho), o escritor e curador de fotografia segue um percurso em que não é preciso ter câmera para fotografar cenas cotidianas. BPara Diógenes, bastam palavras e um olhar crítico.

A publicação é a segunda da trilogia iniciada com Ficção Interrompida (Uma Caixa de Curtas), que ganhou o Prêmio APCA de Contos/Crônicas (2010) e foi finalista no Prêmio Jabuti de Literatura (2011). Mas também tem muito de Mingau de Alma ou o Traço Fixo da Loucura (Coleção dos Novos, Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1982).

O livro-objeto de acabamento artesanal e tiragem de 500 exemplares usa o formato de caderneta de anotações para apresentar um misto de contos e crônicas escritos por Diógenes em viagens pelo Brasil e exterior nos últimos três anos. A obra pode ser lida como uma história inteira ou por páginas escolhidas aleatoriamente. Cada uma delas traz um recorte de personagens e situações presenciadas em trens, aviões, aeroportos e restaurantes que não se podem identificar. "A ideia é de um poeta que viaja escrevendo e anotando onde dá. Eu saio para fazer uma farra e volto com no mínimo 15 guardanapos escritos do que vi", explica o escritor e curador de fotografia.

Um olhar lúcido, segundo ele, é o que o fez perder qualquer expectativa pelo ser humano e pode ser notado na obra. "O Brasil está desvastado. Nós não vivemos mais na pobreza, vivemos na miséria das ideias, das relações, do urbanismo. Você chega no Crato (CE) e as mulheres estão todas iguais, com o mesmo tipo de cabelo, short e fazendo um dos piores movimentos do mundo contemporâneo, o selfie", critica, com base nas últimas 24 viagens que fez pelo País.

Na capa de Fulana Despedaçou o Verso, a fotografia de Claudia Wonder, uma amiga transsexual falecida há 3 anos, resume o pensamento do autor sobre a humanidade atual. "Vejo a possibilidade dela ser homem, ser mulher e não ser nem homem, nem mulher, ser trans. Isso me enlouquece. Acho fabuloso esse desafio", afirma, aos 57 anos.

Para o escritor Claudius Portugal, a literatura de Diógenes Moura foge de caminhos já trilhados. "É contemporânea, atual, que tem uma linguagem muito ágil, gostosa de ler. Dentro disso, ele trata de temas como memória, violência, homofobia", afirma o amigo de mais de 30 anos.

Curador

Os primeiros contatos de Diógenes com fotografia e literatura vêm das memórias de ouvir o avô contar histórias por meio de álbuns de família e no tom sagrado no qual as visitas de um poeta nos almoços de domingo estavam envoltas, ainda no Recife.

Em 1971, aos 14 anos, ele mudou-se com a família para o bairro da Liberdade, em Salvador. "Nos anos 1970, Salvador era uma cidade de vanguarda. O mundo inteiro descia aqui. Não era uma cidade carnavalizada", lembra.

Aqui cursou letras e, em seguida, foi para a Europa e São Paulo. Pouco depois, retornou em 1984 para fazer parte da equipe que montou a TVE e ficou por cinco anos envolvido em diversos projetos.

Radicado em São Paulo desde o final dos anos 1980, ele costuma passar verões e intervalos entre trabalhos em Salvador. Não à toa, a cidade foi a sexta e última escolhida para receber o lançamento do novo livro.

Na capital paulista, Diógenes foi curador de fotografia da Pinacoteca do Estado de São Paulo de 1998 a 2013 e se orgulha por ter ampliado o acervo da instituição para 700 imagens e ganhado diversos prêmios.

"A fotografia do museu foi internacionalizada nesse período. Isso faz parte da minha história. É tudo um percurso e com a maturidade se torna ainda mais interessante, porque você vai apurando ainda mais não só a questão da palavra quanto a questão do olhar", afirma o curador, que diz enxergar a fotografia como literatura e este ano realizou dez projetos de exposições.

O fotógrafo Marcelo Reis, que trabalhou com Moura no Festival A Gosto da Fotografia, destaca duas qualidades do pernambucano enquanto curador. "Vejo uma preocupação que vai muito além da seleção e edição de imagens. Ele assume parte da produção, montagem, desmontagem. A outra particularidade é que ele é curador pesquisador, que vai em busca do artista aonde quer que ele esteja", diz Reis.

Diógenes Moura começa 2015 com a curadoria da exposição A Arte da Lembrança, a Saudade na Fotografia Brasileira, que estreia no Itaú Cultural (SP), em 24 de janeiro. Além dos projetos relacionados à fotografia, ele pretende lançar a terceira obra da trilogia, terminar um livro sobre sua família e filmar a história de Drão De Roma: Dezembro Caiu. E com uma frase do filme Fogo Contra Fogo (1995) sintetiza seu modo de viver: "Porque a vida é curta e o tempo disponível pura sorte".

adblock ativo