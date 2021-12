Dines: 'Zweig era contra a guerra, mas não pró-nazista'

"Stefan Zweig está vivo". É assim que o escritor e jornalista carioca Alberto Dines, 80, dá novo estímulo à memória do escritor austríaco na quarta edição da sua biografia Morte no Paraíso - A Tragédia de Stefan Zweig, publicada em 1981, que será lançada em 2013, revista e ampliada. E este também será o tema da palestra que ele faz durante a Semana Stefan Zweig, promovida pelo Instituto Goethe, na próxima quarta-feira, às 19 horas, na Academia de Letras da Bahia.

Nos 70 anos da morte do autor judeu, o presidente da Casa Stefan Zweig diz que ele é um "fenômeno literário". A vida dele acabou se imbricando com o Brasil quando esteve aqui, pela primeira vez, em 1936, a caminho de uma reunião do Pen Club, na Argentina. Ficou fascinado com o que Dines chama de "natureza antropológica brasileira". Mas, diante da dimensão que o nazismo foi tomando, Zweig e sua segunda mulher, Lotte, suicidaram-se em 1942, em Petrópolis (RJ), oito meses após ele publicar o emblemático Brasil, o País do Futuro.

Em 2004, o senhor lançou a terceira edição de Morte no Paraíso, revista e ampliada. O que há de novo na próxima?

É um vício de jornal, eu reescrevi o livro inteiro. Inclusive para a edição alemã, que é intermediária, saiu em 2006, e é mais aprimorada que a terceira edição brasileira. Claro, agora já parei, mas cada vez escrevi o livro inteiro. Vou acrescentando uma camada de tinta. Assim, tem muito mais informações e documentos, fotos, toda a parte da Argentina está muito desenvolvida. Agora também saiu em português as cartas que ele e sua mulher, Lotte, trocaram com o irmão dela lá em Londres. A edição brasileira saiu há dois meses, mas eu tinha a edição original, em inglês, e reproduzo aquilo que é importante, mas faço críticas porque várias coisas foram escondidas.

Por exemplo?

O livro brasileiro e o livro original não têm todas as cartas do mês de julho de 1941 e eu sei porque foram suprimidas. Ele estava decidindo o que ia fazer da vida, se voltava para o Brasil, se ficava nos Estados Unidos, ou se tentava ir para a Inglaterra. E houve uma certa crise, a Lotte preferiu que eles voltassem para o Brasil. Mas estas cartas desse período misteriosamente não foram incluídas, e foi neste período que eles tomaram a decisão de vir para o Brasil. O livro tem a mesma organização, mas eu vou mexendo, vou convertendo uma aquarela em água-forte.

Por que afirma que o livro de Zweig, Brasil, o País do Futuro, é, ao mesmo tempo, nossa crônica mais conhecida e a menos discutida?

Por causa dessa coisa do intelectual brasileiro, que adora arrasar. O livro foi arrasado pelo Costa Rego, do Correio da Manhã, e também por outros. No caso do Correio da Manhã, com termos inaceitáveis, cheio de insinuações maliciosas e até racistas. Não foi isso que o levou ao suicídio, evidentemente, mas isso marcou. A recepção do livro e essa má-vontade fez com que ele saísse do Rio para Petrópolis.

O senhor não considera, como especularam na época, que ele pudesse estar fazendo propaganda do Estado Novo?

Claro que não! Basta ver as opiniões que ele desenvolve desde o momento que chegou, em 1936. Ele estava sinceramente fascinado com o Brasil, e ele não fala do governo, este foi o erro, se você elogiar um povo, você não está elogiando o governo. E o que ele fez foi uma louvação à natureza antropológica brasileira. Ele não tinha lido Gilberto Freyre, mas ficou encantado com a miscigenação. Ficou fascinado com a coloração múltipla do povo brasileiro, contrariando o que ele viu nos EUA e o racismo na Alemanha.

A imprensa promoveu, de certo modo, um assassinato de reputação?

Não nestes termos, mas algo como "o que esse gringo aí vem nos ensinar da história do Brasil, do caminho do Brasil?". O brasileiro é muito xenófobo. Hoje, por exemplo, a palavra gringo está no vocabulário comum, mas quando eu era criança fui chamado de gringo, e eu chegava em casa chorando.

Na sua opinião, o que levou o escritor ao suicídio?

Eu cada vez mais estou convencido, e ninguém deu bola ao fato que peguei nos jornais da época: ele se matou do dia 22 para o 23 de fevereiro, e no dia 18 o primeiro navio brasileiro foi afundado por um submarino nazista. A guerra chegava aqui. Ninguém deu bola a isso.

O senhor trata da questão da bissexualidade de Zweig?

Eu não falo isso, eu nego. É que teve uns picaretas aí, e o próprio Sylvio Back [que dirigiu o filme Lost Zweig, de 2002, baseado na biografia de Dines, Morte no Paraíso], embarcou nisso. Ele descobriu um personagem, um alemão, bêbado, que vivia no bas-fond em Petrópolis e se apresentava como marchand de quadros, que foi assassinado logo depois, e dizia que Zweig pegava na sua mão e lhe abraçava. Essa tese de homossexualismo, para mim, não faz a menor diferença. A mim não me importa, mas não há o menor indício. Mas veio o Sylvio Back com aquela cena do beijo, que eu chamo de sensacionalismo, e vou falar sobre isso.

Não gostou do filme dele, baseado no seu livro?

O Sylvio Back é meu amigo; aos amigos, tudo. Segundo, ele tem momentos belíssimos, é um excelente cineasta. Não gostei da adaptação e de alguns caminhos, que eu chamo de sensacionalistas. Não precisa. Os fatos são tão fortes: o cara se matar porque a guerra estava chegando e o cara era pacifista, isso é um dado forte. Ele era contra a guerra, mas ele não era pró-nazista. Esse é o grande conflito moral. Ele vai percebendo que o Brasil vai entrar na guerra. Ele fugiu da Inglaterra, onde tinha uma casa maravilhosa, por causa da guerra e a guerra vai atrás dele.

Acha que agora, por ocasião dos 70 anos da morte dele, a obra será revista?

Vai ser mais publicado. Uma editora do Rio me contratou, já terminei o trabalho, e vai lançar dois livros dele. E devem vir outros. Outras editoras deverão se interessar, pois não terão que pagar direitos autorais. Agora, a revisão está em aberto, é legítima, mas tem que rever com fundamentos, não é chegar e dar uma sacada.

O senhor fala na biografia que o projeto literário de Zweig era questionado...

Eu, Alberto Dines, não o acho um grande prosador, mas ele é um fenômeno literário, e estou até escrevendo sobre isso. Ele é o escritor mais adaptado para o cinema. São mais de 50 versões cinematográficas e algumas repetidas, como Amok, Cartas de uma Desconhecida e Medo. Eu não gosto de algumas soluções literárias — também tenho minhas pretensões, escrevi alguns contos —, mas todas são muito engenhosas e ele é fascinante. Você pega qualquer livro dele hoje e entrega na mão de uma pessoa de 20 anos e ele não vai largar, é um fenômeno literário. Ele está cada vez mais vivo. Há dois anos vi uma apresentação teatral de Medo, escrita em 1913, e parecia algo escrito no dia anterior.

Aqui em Salvador tem um monumento em homenagem a Zweig, na orla da Barra. Há algo que o senhor considera importante nessa passagem?

Ele ficou alguns dias em Salvador, mais do que em qualquer outra capital brasileira. Gostou muito e dedica um capítulo inteiro à cidade. Logo que ele morreu fizeram um monumento, aí o Simões Filho, que foi ministro da educação e fundou o A TARDE, mandou refazer, uma coisa maior. Essa é uma segunda versão, com mais texto. Ele encontrou aí na Bahia intelectuais e pessoas que gostavam dele. Gente que estou até hoje querendo procurar.

No que o "País do Futuro" tornou-se após 70 anos da morte de Zweig?

Stefan Zweig não fez um vaticínio, ele não disse uma profecia. Ele não disse que o Brasil ia ser assim, assim e assim. Ele fez uma provocação, um desafio. Não adianta dizer que ele estava certo ou errado, porque nós é que temos que saber se nós conseguimos fazer aquele país que ele entreviu, que percebeu, um país tolerante, sem violência, de aproximação dos diferentes, de miscigenação e de multiculturalismo —, não existia essa palavra, mas ele acreditava nessa aproximação. Aí, cada um de nós é que tem de dizer se fizemos o dever de casa.

