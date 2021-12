Dênisson Padilha lança O Herói está de Folga

O escritor e roteirista baiano Dênisson Padilha Filho estará lançando o quarto livro da sua carreira, "O Herói está de Folga" (Kalango Editora, 2014, contos), nesta quarta-feira, 21. O evento está marcado para às 19 horas, no restaurante Casa de Tereza, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

A obra reúne nove contos que têm em comum os temas da solidão, saudade e culpa. Todas as histórias são perpassadas por uma ideia de heroísmo decaído ou personagens que revelam seus lados sombrios, fraquezas da natureza humana, e que recusam a virtude em nome de uma vingança, de um sonho ou do amor.

O cenário escolhido por Padilha para o livro foi a vida no campo com uma ligação estreita com a vida urbana.

O trabalho traz texto de apresentação do escritor gaúcho, vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura, e professor Menalton Braff, que aponta os seus contos prediletos: "Com essas mãos", "A pin-up que caiu do céu" e "Onde demora aquele fogo dos teus olhos?".

adblock ativo