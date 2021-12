Débora Knittel e Érica Falcão lançam livro em Salvador

As escritoras Débora Knittel e Érica Falcão vêm a Salvador para lançar "Templo de Gelo ­ Mundo Angelical", segundo livro de ficção fantástica da trilogia "Eclipse da Lua Azul". As duas vão estar neste sábado, 7, às 16h, na Livraria Cultura, no Salvador Shopping.

Na trama, Holly e Celino, apesar de se amarem, precisam aprender a lidar com as diferenças entre os seus respectivos mundos. Afinal ela é humana e ele, um anjo. Ao buscar os pertences deixados por John no Museu da Quinta da Boa Vista, Holly conhecerá Pedro, um atraente estudante de arqueologia. Esse encontro reacende o desejo de Holly de fazer a viagem que planejara com John, o falecido pai que ela tanto amava.

Quando Celino se afasta de Holly para desvendar um mistério do Mundo Angelical envolvendo Helena, anjo do Templo do Amor, a situação entre ele e Holly piora. Celino precisará da ajuda do anjo Lavínia, que está detida no Templo da Rendição, por ter se aliado a Bérberus, servidor fiel do Senhor das Trevas. Nesta história, amor, lealdade, desejo e traição se entrelaçam, despertando

"Templo de Gelo é uma história intensa que fala sobre o amor a todos os seres, ao Planeta Terra e a luz que habita em cada um de nós", explica Débora Knittel. A expectativa é que o último volume seja publicado em 2016, o nome ainda é surpresa, mas já se pode adiantar que a trama será sobre o mundo elemental.

