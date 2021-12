Danislau lança livro no Lálá Multiespaço

O cantor e pesquisador Danilo Teixeira, conhecido como Danislau, vocalista da banda Porcas Borboletas, promove nesta quarta-feira, 7, às 21h, no Lalá Multiespaço, o lançamento do livro Hotel Rodoviária, após um jejum literário de oito anos.

A obra conta a história do anti-herói Jim da Silva, narrando as suas estranhas vivências que despertam quase sempre para o erotismo. Em um cenário de faroeste contemporâneo, a história se desloca entre Minas Gerais e México, enquanto o personagem vive tudo com intensidade.

adblock ativo