Cuenca e Carlos Prazeres no Sarau Prosa e Poesia da Bienal

O escritor carioca J. P. Cuenca e Carlos Prazeres, maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), são convidados do Sarau Prosa e Poesia que acontece na Praça de Poesia e Cordel da 11ª edição da Bienal do Livro da Bahia, no Centro de Convenções (Stiep), nesta terça-feira, 12, às 20 horas

Cuenca é um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, autor de livros como O Dia Mastroianni e Corpo Presente, e curador do Café Literário desta edição da bienal. No sarau, ele vai ler trechos de sua obra. Prazeres, por sua vez, é regente e diretor artístico da Osba, e se apresenta no Prosa e Poesia fazendo um solo de oboé.

O homenageado da noite é o poeta Vinicius de Moraes. O sarau traz os anfitriões Mariana Paiva, Kátia Borges, Fabio Haendel e Nílson Galvão.

