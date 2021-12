Cubano faz campanha para lançar livro no Brasil

Conhecido por seus textos acadêmicos, que tratam de análises sociais sobre o racismo e suas especificidades em alguns países da África, em Cuba e no Brasil, o cientista político e etnólogo cubano Carlos Moore lançou uma campanha online, no site Catarse, para financiar a tradução e publicação do seu mais recente livro, Pichon - Raça e Revolução.

O trabalho é sua autobiografia e retrata a convivência do escritor com ícones como Malcolm X, Abdias Nascimento, Aimé Cesáire, Fela Kuti, Cheikh Anta Diop e Alex Hayley, personagens de destaque da luta contra o racismo em todo o mundo.

Pichon retrata, ainda, a relação conturbada que Carlos Moore desenvolveu com os governantes de Cuba, pelo fato de denunciar o racismo dentro da revolução comunista. Por causa disso, chegou a ser expulso do país. Lançada em inglês, em 2008, nos Estados Unidos, sua autobiografia precisa agora angariar fundos para custear as cifras de direitos autorais, produção editorial, gráfica e tradução da versão em português.

Para publicar a obra no Brasil, ele precisa arrecadar, até o dia 4 de abril desse ano, a quantia de R$ 30 mil e até o momento o projeto recebeu apenas R$ 11.440. O escritor causou polêmica ao editar no Brasil o livro O Marxismo e a Questão Racial, no qual argumenta que a doutrina política criada por Marx e Engles era influenciada pelo racismo da época. Confira entrevista com o escritor.

Como surgiu a ideia de escrever a sua autobiografia?

O Pichón como livro começou a existir em 1982, quando meu amigo Alex Haley, o autor de Negras Raízes e da autobiografia de Malcolm X, convenceu-me de que eu deveria escrevê-lo. Ele supervisionou o progresso durante uma década, até sua morte repentina, em 1992. Dois acontecimentos fizeram com que eu me comprometesse a concluir esse livro: um acidente em 1996 e o fato de eu ter sido oficialmente autorizado, pela primeira vez, a voltar a Cuba, em 1997.

O livro fala da sua vida. Quais episódios você narra?

Durante trinta e quatro anos, o regime de Fidel Castro havia me designado como "traidor", um "agente do imperialismo" e "agente da CIA". Eu vivi por mais de três décadas de um país para outro, buscando asilo para mim e minha família. Falo também da minha vivência com Malcolm X, Abdias Nascimento, Aimé Cesáire, Fela Kuti, Cheikh Anta Diop, Alex Hayley e outros nomes da luta pelos direitos do negro no mundo.

Você é um escritor aclamado, é o biógrafo de Fela Kuti e autor de obras como O Marxismo e a Questão Racial e Racismo e Sociedade. Por que decidiu fazer a campanha para lançar Pichón no Brasil?

O mercado do livro brasileiro é um dos mais fracos de todo o continente americano. Isso pela simples razão de que o brasileiro, na generalidade, não tem hábito de ler. É um verdadeiro feito para uma editora brasileira, especialmente se ela for pequena e negra - como a Nandyala e a Mazza -- publicar obras cuja edição e fabricação requerem um grande investimento. Como é o caso de Pichón. A maioria das editoras tem medo de investir nesse tipo de obras, pois é incerto se o retorno vai cobrir as despesas.

Por isso a realização da campanha coletiva ?

Foi um grupo de jovens do Rio de Janeiro, organizados pelo cineasta Pedro Rajão, que me convenceu a fazer uma campanha desse tipo. Eu até então - ignorante que sou nessas coisas - nem tinha ouvido falar do financiamento coletivo, e muito menos da entidade Catarse!. Eles organizaram todo o pacote.

Qual o valor necessário para a publicação da obra?

É necessário um valor em torno de R$ 30 mil. Esse dinheiro será usado para custear as cifras de direitos autorais, produção editorial, gráfica e tradução da versão em português.

E como é possível participar da campanha?

Para apoiar é preciso entrar no site da campanha, https: //www.catarse.me/pt/pichon?ref=explore, e escolher o valor que quer apoiar. Temos cotas que variam entre R$ 10 e R$ 200. O prazo final é o dia 4 de abril de 2015.

