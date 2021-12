Cristiane Sobral no Ogum's Toques hoje

A escritora carioca Cristiane Sobral é a convidada do projeto Ogum's Toques do Escritor, que acontece nesta quarta-feira, 26, das 18 às 21 horas, no Centro de Estudos Afro-orientais (Ceao) da Ufba, no Largo Dois de Julho (Centro). Além de falar sobre a sua produção literária, ela vai lançar o livro Só Por Hoje Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz. Para ela, que começou a publicar na antologia Quilombhoje - Cadernos Negros, "escrever e publicar em meio ao padrão eurocêntrico é um grande exercício de afirmação e luta".

adblock ativo