Cristiane Sobral lança livro de poemas em Salvador

A escritora Cristiane Sobral vem a Salvador, na quarta-feira, 26, para o lançamento do livro de poemas "Só por hoje vou deixar meu cabelo em paz", no Centro de Estudos Afro Orientais (CEAO/UFBA), às 18h.

Cristiane é integrante da Academia de Letras do Brasil e já publicou seis obras individuais, além de ter participado da antologia "Cadernos Negros", da editora Quilombhoje. "Só por hoje..." faz parte do projeto "Ogum's Toques do Escritor" que estabelece um diálogo entre literatura negra e seus escritores.

