Criança chama atenção em lançamento do livro de Silvio Santos

Aconteceu na última quinta-feira, 6, em São Paulo (SP), a noite de autógrafos do livro "Silvio Santos - A Trajetória do Mito". Porém, quem roubou a cena foi a pequena Ana Clara Martins de Araújo, de apenas 4 anos. A menina se vestiu de "Silvinha Santos" e jogou cédulas de dinheiro, estilo criado pelo dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), com o clássico bordão "Quem quer dinheiro?"

Segundo o UOL, Ana Paula Martins Silva, a mãe de Ana Clara, não sabe o motivo da filha gostar tanto do apresentador. "Descobri essa paixão quando ela tinha apenas um ano e pediu a primeira Tele Sena, e disse que iria ganhar", disse Ana Paula. A mocinha comentou a sua admiração por Silvio Santos. "O Silvio Santos é meeeu marido!", afirmou Ana Clara. Ana Paula mandou fazer um figurino florido para a filha, o mesmo usado por Silvio em uma das suas férias.

O próximo sonho da mãe e filha é gravar o Programa Silvio Santos (SBT). "Eles entraram em contato comigo, mas disseram que estavam amadurecendo a ideia. Na verdade, 'amadurecendo' ela", afirmou Ana Paula.

